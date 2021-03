Cục Cảnh sát kinh tế tìm hiểu hạch toán thu chi tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ngày 22.3, Cục Cảnh sát kinh tế đã có văn bản gửi Trường ĐH Tôn Đức Thắng đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Việc đề nghị này là do Cục Cảnh sát kinh tế đang tiến hành xác minh theo yêu cầu điều tra và và phản ánh dấu hiệu vi phạm nguyên tắc quản lý, tiêu cực tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Cụ thể, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị trường cung cấp hồ sơ pháp lý gồm các văn bản quy định của Nhà nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, quy chế hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Các gói thầu mà Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị cung cấp gồm: Hồ sơ, tài liệu, chứng từ gói thầu "Mua sắm thiết bị thí nghiệm cho các lớp học tại Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan năm 2018, trị giá 23 tỉ đồng do Công ty Wise Consulting Finland Oy (WCF) thực hiện; Gói thầu "Xây dựng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, phân hiệu Bảo Lộc, Lâm Đồng"; Gói thầu "Xây dựng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, phân hiệu An Giang"; Gói thầu tư vấn, thiết kế xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá, Trung tâm giáo dục quốc phòng và gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy tính" cho thư viện Trường ĐH Tôn Đức Thắng; Gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống server + swich và thiết bị hệ thống lưu trữ, trị giá 2.838.081.675 đồng, do Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT thực hiện; Gói thầu cung cấp lắp đặt máy tính cho phòng thư viện, trị giá 3.194.887.984 đồng, do Công ty TNHH công nghệ Đồng Danh thực hiện.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát kinh tế cũng đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc hạch toán thu chi của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (theo nội dung thông báo số 788-TB/UBKTTU ngày 22/7/2020 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM).