Cục xuất bản, in và phát hành đang rà soát thông tin về Atlas đia lý có đường lưỡi bò

Từ ngày 25.10 đến nay, thông tin về cuốn Atlas địa lý dành cho trẻ em được cho có " đường lưỡi bò " đang gây xôn xao trong dư luận. Theo đó, một người có tên Phong Nguyễn đưa thông tin lên mạng xã hội cho biết bạn anh dẫn con đi đến một nhà sách trong hệ thống Nhà sách Phương Nam và vô tình mua cuốn Atlas địa lý dành cho trẻ em. Đến khi về nhà, phụ huynh này phát hiện chi tiết "đường lưỡi bò" chèn vào trong sách.

Sách đã nhập vào Việt Nam chưa?

Người này cũng đưa các hình ảnh của cuốn sách để mình chứng. Đây là cuốn sách mang tên "Atlas of the world picture book" của Nhà xuất bản Usborner, nhà xuất bản sách dành cho thiếu nhi lớn nhất tại Anh. Sách được in tại Hong Kong

Theo những hình ảnh này, "đường lưỡi bò" được in rất tinh vi và rất khó phát hiện nếu không quan sát kỹ do sách dành cho trẻ em nên có rất nhiều hình ảnh về hoa lá, trái cây, thú vật... in kèm bản đồ.

Theo thông tin từ Cục xuất bản, in và phát hành ( Bộ Thông tin và Truyền thông ), NXB Usborne xuất bản cuốn sách này tại Hong Kong năm 2016 (ISBN: 9781409599883). Năm 2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa (CIDEMEX) đăng ký nhập 20 cuốn sách này. Cục đã cấp giấy xác nhận, trong đó yêu cầu công ty phải thẩm định nội dung xuất bản phẩm theo Điều 40 Luật Xuất bản. Công ty đã thẩm định nội dung, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, báo cáo kết quả về cơ quan có thẩm quyền.

Cục đang tiếp tục rà soát thông tin công ty đã nhập hay chưa nhập sách. Trong tuần sau, Cục sẽ có thông tin chính thức về vấn đề này Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chiều tối ngày 26.10, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết công ty CIDIMEX trả lời ban đầu là chưa nhập sách này về. Cục đang tiếp tục rà soát thông tin công ty đã nhập hay chưa nhập sách. Trong tuần sau, Cục sẽ có thông tin chính thức về vấn đề này.

Hình ảnh Atlas Địa lý phụ huynh cho biết có in "đường lưỡi bò" Phong Nguyễn

Chưa tìm thấy cuốn sách này trong nhà sách Phương Nam?

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hoạt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, ngay lập tức công ty đã tiến hành rà soát, kiểm tra. Theo đó, sách này không hề có trong danh mục mua vào và bán ra của hệ thống nhà sách Phương Nam.

Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, công ty cũng tiến hành rà soát trực tiếp tại các nhà sách. Thông tin kiểm tra trực tiếp cũng không ghi nhận bất kỳ cuốn Atlas địa lý nào của Nhà xuất bản Usborner như thông tin đã nhận được. Theo ông Hoạt, cũng không loại trừ nhà sách nào đó trong hệ thống đưa sách vào bán không thông qua công ty. Nhưng trước mắt cũng chưa hề tìm thấy thông tin nào như vậy.

Nếu chính xác là có sách in "đường lưỡi bò" bán tại hệ thống nhà sách Phương Nam, công ty sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Hoạt - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Ông Hoạt cũng cho biết công ty rất xem trọng và muốn làm rõ về thông tin này. Vì vậy, tuy chưa rà soát thấy cuốn này trong hệ thống nhà sách nhưng ông cũng chỉ đạo liên hệ với anh Phong Nguyễn, người đã đăng thông tin này lên mạng xã hội, để mong muốn có thêm thông tin cụ thể hơn. Tuy nhiên, cho đến lúc này vẫn chưa liên hệ được người này.