Cùng TTC trên hành trình nâng bước thành công

Chương trình được diễn ra tại Trường THPT Quản Trọng Hoàng, ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. Theo đó, cùng Giải việt dã “TTC - Chạy vì sức khỏe cộng đồng” và sự quan tâm của các mạnh thường quân với số tiền đóng góp là 180.000.000 đồng, trong đợt này TTC đã trao 600 phần học bổng, kèm theo 600 phần quà tặng với tổng giá trị hơn 900 triệu đồng đến các em học sinh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Gồm: Trường tiểu học An Thạnh 1, Trường tiểu học An Thạnh 2, Trường tiểu học Thành Thới B, Trường tiểu học An Thới, Trường THCS An Thới, Trường THCS Tạ Thị Kiều, Trường THCS Thành Thới B và Trường THPT Quản Trọng Hoàng.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực Tập đoàn TTC, Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, qua 34 năm thực hiện, chương trình có được sự thành công phần lớn đến từ sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, sở ban ngành, cùng sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị trường học, cũng như các bậc phụ huynh và các em học sinh. Đây là nguồn động lực to lớn để TTC tiếp tục phát huy những đóng góp của mình cho sự phát triển chung của địa phương, cộng đồng và toàn xã hội. “Trên tinh thần đó, mỗi năm chúng tôi đã, đang và sẽ không ngừng tiếp tục hoàn thiện để chương trình năm sau sẽ gặt hái được nhiều thành công và ý nghĩa hơn năm trước về cả nội dung, số lượng cũng như chất lượng”, bà cam kết.

“TTC - Nâng bước thành công” là học bổng khuyến học được tổ chức và duy trì liên tục từ năm 1985 đến nay, nhằm đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bến Tre, động viên kịp thời sự nỗ lực vươn lên trong học tập.

Được biết trước đó, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, được sự chấp thuận và đồng hành của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Tập đoàn TTC cũng đã tổ chức thành công Giải việt dã “TTC - Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019.

Giải việt dã “TTC - Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019 thu hút sự tham gia của 500 em học sinh Trung học cơ sở (lớp 8 và 9) trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Giải được tổ chức với cự ly chạy 1.000 m cùng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, đối tượng tham gia là 500 em học sinh Trung học cơ sở (lớp 8 và 9) đến từ các trường: Trường THCS Tạ Thị Kiều, Trường THCS An Thới, Trường THCS Thành Thới B, Trường THCS Thị trấn Mỏ Cày và Trường THCS Đồng Khởi. Nhận thức tầm quan trọng của thể dục thể thao với sức khỏe thể chất và tinh thần, TTC mong muốn có thể góp phần khuyến khích và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao đến các em học sinh. Đây cũng là một hoạt động thường niên sẽ được TTC tổ chức trước chương trình Học bổng khuyến học “TTC - Nâng bước thành công” trong thời gian tới.

Giải việt dã được tổ chức với cự ly chạy 1.000 m cùng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Cũng trong dịp này, bên cạnh việc chăm lo giáo dục cho thế hệ tương lai tại địa phương, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban nhân dân xã An Thạnh, Tập đoàn TTC đã đóng góp 140.000.000 đồng để góp phần hỗ trợ kinh phí thực hiện tuyến đường Đường Đình, tại ấp An Phong, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. TTC kỳ vọng việc đầu tư vào giao thông nông thôn sẽ góp phần giúp việc lưu thông buôn bán, trao đổi hàng hóa được cải thiện, giúp đời sống người dân ổn định, đường sá khang trang hơn. Đồng thời, TTC đã tài trợ 10 máy vi tính cho thư viện Đặng Huỳnh nhằm giúp các em học sinh có cơ hội tiếp cận công nghệ và mở mang tri thức hơn nữa.

Trong suốt hơn 4 thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn TTC luôn ý thức vai trò trong việc chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội. Bằng những hoạt động ý nghĩa như: Tặng quà cho những trẻ em mồ côi, người già neo đơn vào những dịp lễ tết; Trao nhà tình nghĩa; Trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; Tài trợ phương tiện sinh kế; Tổ chức thăm khám chữa bệnh và tặng quà cho bà con; Chia sẻ với người dân tại các địa phương trong nước và cả nước bạn (tỉnh Attapeu - Lào)… Đồng thời, với mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, TTC cũng đã thành lập Quỹ từ thiện “Chung tay vì cộng đồng TP.HCM” vào năm 2017 nhằm tiếp tục hành trình đưa tình yêu thương đến với khắp các vùng miền trên cả nước với sứ mệnh “Vì cộng đồng, phát triển địa phương”.