Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tuyển sinh ngành quản trị và an ninh

Khoa Quản trị và kinh doanh ĐH Quốc gia Hà Nội , vừa thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy chất lượng cao 4 chương trình đào tạo (gọi chung là 4 ngành) năm 2021, trong đó có một ngành mới tuyển sinh từ năm nay là quản trị và an ninh (MAS), với 90 chỉ tiêu.

Tuyển sinh 2021: Nên chọn ngành, nghề như thế nào? Theo PGS Hoàng Đình Phi. Chủ nhiệm khoa Quản trị và kinh doanh, chương trình đào tạo cử nhân MAS là một chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành cao. Sinh viên trúng tuyển sẽ được quản lý chặt chẽ về mặt kỷ luật, tương đương các trường quân sự và công an. Hàng ngày, các em được quản lý và học tập liên tục từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Buổi trưa các em chỉ được nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, chỉ đủ thời gian ăn trưa và ngồi thư giãn tại chỗ trong chốc lát.

Buổi sáng, các em được học các kiến thức chuyên ngành (bao gồm cả tiếng Anh, vì các năm thứ 3 và thứ 4 sinh viên sẽ phải học bằng tiếng Anh). Buổi chiều, các em học tiếng Trung và được rèn luyện võ thuật - thể thao và học các kỹ năng như: kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng lãnh đạo và chỉ huy, bắn súng, chụp ảnh và sử dụng các phần mềm xử lý ảnh…

Hai năm đầu sinh viên được học các môn chung. Hai năm cuối các em sẽ chọn 1 trong 3 chuyên ngành đề được đào tạo sâu hơn: công nghệ số và an ninh mạng; công nghệ tài chính và an ninh tài chính; khoa học dữ liệu và kinh doanh số.

“Kỳ vọng của chúng tôi là đào tạo được những cử nhân quản trị và an ninh “văn võ song toàn”. Trên thế giới , đào tạo mô hình tương tự đã có một số nước tổ chức mà trong đó Học viện Quân sự Hoa Kỳ (West Point) là một mẫu mực. Hy vọng sau một quá trình đào tạo, Khoa Quản trị và kinh doanh sẽ trở thành “West Point của Việt Nam”, PGS Phi chia sẻ.

GS Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, hiện là Giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học và quản trị An ninh phi truyền thống , Khoa Quản trị kinh doanh, cho biết chương trình đào tạo cử nhân MAS mang tính đặc thù. Tuy là chương trình đào tạo dành cho khối dân sự, nhưng MAS được thiết kế sau khi tham khảo các chương trình đào tạo các trường công an, quân đội. Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình sẽ bao gồm các nhà khoa học hàng đầu đang hoặc đã từng phục vụ giảng dạy trong các trường khối công an, quân đội.

Khác biệt quan trọng của chương trình so với khối trường công an, quân đội là sinh viên sau khi tốt nghiệp được tự lựa chọn nơi mình làm việc. Còn khác biệt về chuyên môn so với các ngành tương tự (an ninh mạng) ở các trường dân sự khác là chương trình sẽ đi sâu vào tấn công - phòng thủ trên không gian mạng, thay vì kiến thức an ninh mạng chung chung. Ra trường, sinh viên có thể làm việc cho bất kỳ đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nào có nhu cầu tuyển dụng cử nhân quản trị và an ninh.

“Mục tiêu hướng tới của chúng tôi là đào tạo tinh hoa. Người học không chỉ học tốt mà còn phải sống có ý chí, có lý tưởng, biết quý trọng bản thân - gia đình, yêu quê hương - đất nước”, GS Yêm nói.