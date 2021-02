Đảm bảo an toàn, bảo mật cho học sinh khi học trực tuyến

Để việc chuyển đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang dạy và học trên internet diễn ra ngày 2.2 thì trước đó vào chiều 1.2, phụ huynh học sinh (HS) Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) đã nhận thông báo qua sổ liên lạc điện tử về thời khóa biểu học trực tuyến. Còn thông qua các nhóm lớp trên ứng dụng Viber, giáo viên (GV) chủ nhiệm chuyển những thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm và quy định về điểm danh, quy tắc học tập.

Đúng 7 giờ 20 phút buổi sáng và 13 giờ 20 phút hôm qua, HS của trường vào đường dẫn học tập thực hiện việc điểm danh và sau đó, tùy từng lớp sẽ học lần lượt các môn như ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh. Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho hay kế hoạch dạy và học trên internet của trường sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4.2. Trong đó, nhà trường chú trọng đến những môn cần sự hướng dẫn của GV như ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh thì HS học trực tuyến với GV. Còn lại, vào lúc 15 giờ ngày 2.2, HS truy cập website của trường để nhận hướng dẫn tìm hiểu bài đối với môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tin học, công nghệ. Sau 15 giờ ngày 4.2, GV sẽ giải đáp thắc mắc , lưu ý kiến thức trọng tâm và nhận bài tập nếu có. Những môn nhạc, thể dục, mỹ thuật, HS nhận hướng dẫn môn học vào ngày 4.2.

Sau khi được GV hướng dẫn các thao tác thì ngày 2.2, HS các trường tại Q.Tân Bình đã lần lượt học trực tuyến và học trên internet thông qua các bài giảng E-learning . Ông Phan Văn Quang, Phó phòng Giáo dục Q.Tân Bình, cho hay các chủ đề dạy học thực hiện trong khoảng thời gian thích hợp để HS có thể tham gia tối đa bài học. Nhiệm vụ học tập giao cho HS phải rõ ràng, nhẹ nhàng để HS hoàn thành trên cơ sở có sự hỗ trợ qua trao đổi với GV.

Đặc biệt, trong thời gian chuyển đổi hình thức học tập, để đảm bảo an toàn cho GV và HS trên không gian mạng, lãnh đạo Phòng Giáo dục Q.Tân Bình lưu ý các trường khi tổ chức dạy trực tuyến phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho việc cấp phát các tài khoản. Hướng dẫn GV tổ chức các chủ đề học an toàn, quản lý chặt chẽ các tài khoản đăng nhập vào buổi học. Sử dụng phần mềm, công cụ an toàn khi tổ chức dạy học.