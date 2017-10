Đánh con vì yêu thương con?

Việt Nam

Theo khảo sát của Tổng cục thống kê năm 2014, gần 74% số trẻ em VN từ 2-14 tuổi bị cha mẹ/người chăm sóc hay những người khác trong gia đình trừng phạt bằng bạo lực; gần 24% số phụ nữ đã lập gia đình và có con dưới 15 tuổi cho biết chồng của họ đã có hành vi bạo lực đối với con cái.