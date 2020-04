Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020: Nhiều câu hỏi liên quan đến dịch Covid-19

Việc xuất hiện các câu hỏi về dịch Covid-19 trên đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 khiến nhiều học sinh cảm thấy thú vị.

Xuất hiện trong nhiều môn

Cụ thể, ở đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn giáo dục công dân có câu 111 với nội dung "Một cựu chiến binh là ông T. viết bài chia sẻ kinh nghiệm về cách sử dụng khẩu trang vải để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Ông T. đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây: A (tuyên truyền pháp luật), B (thi hành pháp luật), C (áp dụng pháp luật), D (sử dụng pháp luật)".

Câu 15 đề tham khảo môn tiếng Anh có nội dung "The government has _____ every effort to stop the rapid spread of Covid-19" với các dữ kiện để học sinh lựa chọn là A (done), B (made), C (created), D (brought).

Riêng đề tham khảo môn ngữ văn dù không có câu hỏi trực tiếp về dịch Covid-19 nhưng trong yêu cầu phân tích đoạn văn nghị luận có câu hỏi về hình tượng anh hùng, khiến nhiều học sinh liên tưởng đến những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 hiện nay tại Việt Nam.

Liêng Gia Bảo, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Ngô Quyền (Đồng Nai), chia sẻ: “Mình thường xuyên cập nhật tin tức về dịch bệnh Covid-19 trên truyền hình và các báo chính thống. Theo mình, việc đưa dịch bệnh vào đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 là hợp lý. Hiện nay vẫn có một số bạn vẫn còn ít quan tâm đến tác hại cũng như sự lây lan khi tiếp xúc gần với người bệnh và vẫn ra ngoài khi không cần thiết. Điều này như một lời nhắc nhở cho các học sinh lớp 12 như mình cần phải thực hiện những biện pháp mà Bộ Y tế đã đưa ra, đồng thời giúp các bạn kịp thời nắm bắt được xu hướng ra đề của đề chính thức của kỳ thi THPT quốc gia năm nay, giúp các bạn có sự lựa chọn kịp thời để ôn luyện cũng như trau dồi kiến thức về dịch bệnh”.

Thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Thế Nguyên

Gia Bảo cho biết thêm, trong quá trình học trực tuyến, thầy cô cũng thường đề cập đến dịch bệnh trong bài giảng, bởi thầy cô quan tâm đến sức khỏe cũng như những phương án cần thiết để giúp học sinh ôn luyện cho kỳ thi lớn. Vì vậy, các thầy cô luôn cập nhật về tình hình dịch bệnh cũng như kiến thức tinh giản của Bộ để đưa ra cách thức học một cách phù hợp nhất cho học sinh.

Phan Thị Diệu Linh, lớp 12 chuyên văn, THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau), bày tỏ: “Bản thân mình rất thích thú với những câu hỏi mang tính thời sự trong đề tham khảo ở môn giáo dục công dân và tiếng Anh năm nay. Câu hỏi liên quan đến nội dung bài học thuộc về phạm trù đạo đức thông qua việc chọn đáp án đúng làm thay đổi nhận thức nắm sâu kiến thức bộ môn và bám sát thực tế. Từ đó để có những hành động thiết thực và hiểu rõ trách nhiệm của mỗi người trong tình hình dịch bệnh hiện tại”.

Theo Diệu Linh, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trong đề thi cũng là một biện pháp tuyên truyền nhằm giúp mọi người ý thức về dịch bệnh. Việc xuất hiện vấn đề dịch bệnh Covid-19 trong nhiều bài thi tham khảo sẽ giúp học sinh chủ động tiếp nhận thông tin, quan tâm hơn về các vấn đề xã hội, có ý thức tìm hiểu kỹ hơn và nắm chắc kiến thức môn học bằng những ví dụ mang tính thực tiễn thay vì lý thuyết suông.

“Về môn văn, thầy cô đưa ra những dạng đề để em có định hướng ôn tập như: "Ý thức tự học của học sinh trước đại dịch ", "Dịch bệnh Covid 19 phép thử lòng nhân ái"... Đồng thời gợi ý, tạo tình huống có vấn đề buộc học sinh phải suy nghĩ nâng cao tư duy và xử lý tình huống nếu gặp phải trong đề thi. Thầy cô khuyên mỗi học sinh ngoài việc tự bảo vệ nên trang bị đầy đủ kiến thức, luôn cập nhật tình hình chính xác để khi gặp trong đề thi không bị bỡ ngỡ”, Diệu Linh bộc bạch.

Nguyễn Định Khôi, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Ngô Quyền (Đồng Nai), cho biết: “Riêng mình thì 1 phần do tương lai mơ ước làm bác sĩ nên dịch Covid-19 này giống như là thử thách đầu tiên cho mình phải đối mặt. Việc đưa Covid-19 vào đề tham khảo THPT quốc gia 2020 khiến mình thích thú khi giải đề. Cách ra đề và cách đặt vấn đề về các sự kiện dịch rất rõ ràng, cụ thể, giúp các bạn có thể áp dụng được kiến thức ở trên lớp và cả kiến thức học được từ dịch bệnh này. Từ đó các bạn sẽ ý thức được về trách nhiệm của bản thân trong việc giúp đất nước chống dịch".

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Thế Nguyên

Học thế nào để làm bài thi?

Cô Nhan Hoài Thương, giáo viên bộ môn giáo dục công dân, Trường THPT Phú Hưng (Cà Mau), cho biết dịch Covid-19 được Bộ GD-ĐT đưa vào đề tham khảo rất hay và thú vị, vì đây là sự kiện thực tế đang diễn ra trong cuộc sống, nhiều người quan tâm. Cách đặt câu hỏi liên quan đến dịch Covid-19 rất phù hợp với kiến thức của học sinh, qua đó nâng cao ý thức của việc phòng chống dịch đối với học sinh. Đồng thời, giáo viên cũng cân nhắc để chọn nội dung và đặt câu hỏi phù hợp để ôn tập cho HS.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Tiên, giáo viên bộ môn ngữ văn Trường THPT Ngô Quyền (Đồng Nai), chia sẻ: “Một điều mà tôi thích ở đề tham khảo năm nay là nội dung ngữ liệu phần đọc - hiểu và câu nghị luận xã hội rất hay khi nhắc đến 'người anh hùng giữa đời thường', có tính liên hệ và tính thời sự cao. Chúng ta có thể nói đến đó là tinh thần chống dịch Covid-19. Rất nhiều câu chuyện các em có thể làm dẫn chứng, từ những bác sĩ, y tá ở tuyến đầu đến những tình nguyện viên ở khu cách ly, những hành động ủng hộ chống dịch của người dân...".

Thí sinh ra về sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Thế Nguyên

Cô Tiên cũng cho biết để đạt điểm cao, học sinh phải chịu khó cập nhật thông tin thời sự (cả về dịch Covid-19), đọc báo thường xuyên và chọn lọc thông tin đúng đắn để dễ dàng có những dẫn chứng từ hiện thực xã hội, sử dụng trong bài nghị luận của mình thêm chặt chẽ. Qua đề bài này, giáo viên sẽ nắm bắt được nhận thức của học sinh về vai trò, sứ mệnh của mỗi người với xã hội.