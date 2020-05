Đề tham khảo tốt nghiệp THPT: Có môn gần 90% câu hỏi ở mức cơ bản

Không khó để đạt 6 - 7 điểm

Với đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT , các giáo viên từng bộ môn của Trường Marrie Curie (Hà Nội) đều có chung nhận xét: cấu trúc đề quen thuộc, nội dung cơ bản vừa sức, nhưng cũng có thể phân hóa được học sinh ở mức độ nhất định.

Cô Lệ Anh, giáo viên môn toán của trường này, phân tích cụ thể: đề có 5 câu thuộc nội dung kiến thức chương trình lớp 11 và 45 câu lớp 12, trong đó phần lớn thuộc nội dung của học kỳ 1 với 29 câu, nội dung của học kỳ 2 có 16 câu. Các câu hỏi khó tập trung vào kiến thức học kỳ 1 lớp 12, hoặc tổng hợp kiến thức học kỳ 1 lớp 12 với lớp 10 và lớp 11.

Các câu thuộc phần học kỳ 2 của lớp 12 là những câu hỏi dễ, chủ yếu ở mức độ nhận biết, thông hiểu. Theo cô Lệ Anh, điều này là phù hợp với điều kiện học tập khó khăn của học sinh cả nước trong học kỳ 2 vì dịch Covid-19

Đáng chú ý, với môn tiếng Anh, cô Liên Hương, giáo viên tiếng Anh chỉ ra rằng, dù cấu trúc đề thi không thay đổi so với đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019 nhưng nội dung có nhẹ hơn đáng kể so với đề thi năm 2019 và đề tham khảo lần 1.

“Các câu hỏi phần lớn ở mức độ cơ bản (nhận biết và thông hiểu), chiếm đến gần 90% nội dung đề thi . Chỉ có khoảng 10% số câu hỏi ở mức độ khó để phân hóa học sinh nằm ở các phần từ vựng, cụm từ và đọc hiểu, yêu cầu học sinh cần có kiến thức cơ bản vững, khả năng tư duy và kỹ năng phân tích câu hỏi tốt”, cô Liên Hương cho hay.

Trong đề tham khảo lần này, số câu hỏi khó ở phần đọc hiểu giảm, số câu hỏi dễ ở phần ngữ pháp tăng. So với đề thi năm ngoái, bài đọc hiểu ngắn hơn, dễ hơn, nội dung nằm trong các chủ đề đã học ở chương trình lớp 12 và mang tính thời sự (dịch Covid -19).

Tương tự, với môn địa lý, cô Bạch Tuyết so sánh với đề thi chính thức năm 2019 thì số lượng câu hỏi kỹ năng của đề tham khảo năm nay tăng 18 câu (14 câu hỏi đọc atlat và 4 câu bài tập), rất thuận lợi cho học sinh, 22 câu lý thuyết còn lại trải rộng trong toàn bộ chương trình lớp 12, phần lớn các câu hỏi đều ở mức độ nhận biết, thông hiểu khá đơn giản. Số lượng câu hỏi phân loại học sinh chiếm tỷ lệ ít và chủ yếu nằm trong chương trình của học kỳ 1. “Với đề thi này, học sinh chỉ cần nắm kiến thức cơ bản và chắc kỹ năng sẽ đạt được 6 - 7, thậm chí 8 điểm một cách dễ dàng ”, cô Bạch Tuyết nói.

Các môn thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, cũng được các giáo viên Trường Marie Curie đánh giá là dễ hơn đáng kể so với đề tham khảo đã công bố hồi đầu tháng 4 vừa qua. Cô Lệ Thanh, giáo viên vật lý, cho rằng: “Độ khó của đề giảm so với đề tham khảo lần trước, giảm số câu hỏi yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Nhưng đề cũng có tính phân hóa, với đề này học sinh dễ đạt từ 6 - 8 điểm, tuy nhiên để được 9 - 10 điểm cũng rất khó.”

Vẫn có thể sử dụng kết quả để xét tuyển đại học

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết đề tham khảo được xây dựng bám rất sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, đồng thời bám rất sát hướng dẫn tinh giản mà Bộ GD-ĐT đã ban hành.

Theo ông Trinh, các câu hỏi ở mức độ cơ bản (nhận biết và thông hiểu) ở các môn chiếm ít nhất 70% nhưng vẫn có những câu hỏi nâng cao (vận dụng và vận dụng cao), phục vụ cho nhiều mục tiêu khác nhau, trong đó có việc sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh đại học, cao đẳng

Ông Trinh cũng khẳng định, độ khó của đề đã giảm so với đề thi năm 2019 và giảm hơn nếu so với đề thi tham khảo đã công bố ngày 3.4. Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi để các em học sinh giỏi, xuất sắc có điều kiện để phát huy năng lực của mình. Do vậy, để đạt được 9 - 10 điểm, học sinh phải thực sự có năng lực và nỗ lực rất nhiều trong quá trình học tập, ôn luyện.

“Tôi tin là học sinh sẽ yên tâm khi tiếp cận với đề tham khảo mà Bộ GD-ĐT vừa công bố. Độ khó của đề được giảm nhẹ, cấu trúc không thay đổi, nên không ảnh hưởng gì đến việc chuẩn bị của các em lâu nay và trong thời gian tới”, ông Trinh chia sẻ.