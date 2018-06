Đề thi tăng yêu cầu vận dụng kiến thức và câu hỏi mở

Công tác bảo mật đề thi được đặc biệt quan tâm, các địa phương đều đã có phương án cụ thể, khả thi để bảo mật tuyệt đối ở tất cả các khâu.

Đề thi năm nay được xây dựng trên cơ sở rà soát ma trận đề thi THPT quốc gia năm 2017, thực hiện bổ sung điều chỉnh phù hợp với phương án đã công bố. Ma trận đề thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đảm bảo phù hợp với hình thức thi đã công bố, theo hướng tiếp tục thực hiện định hướng đánh giá năng lực người học, tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn; đồng thời, tăng cường phân hóa kết quả thi đảm bảo đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tin cậy để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp.

Căn cứ ma trận đề thi, Bộ đã xây dựng và công bố bộ đề thi tham khảo làm cơ sở cho giáo viên và học sinh vận dụng trong dạy học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Bộ GD-ĐT quy định các hội đồng thi có trách nhiệm in sao đề thi cho tất cả các điểm thi thuộc phạm vi quản lý. Hội đồng thi có thể ký hợp đồng in sao đề thi với hội đồng thi khác hoặc các trường ĐH có đủ điều kiện theo quy định nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm toàn bộ về việc in sao đề thi. Cho đến nay, toàn bộ ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai công tác đề thi, thực hiện chặt chẽ quy trình in sao để đảm bảo đủ số lượng đề thi với chất lượng tốt nhất, tuyệt đối không xảy ra sai sót; đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng đề thi tại các điểm thi của hội đồng thi của địa phương mình.