Đề xuất học sinh nghỉ hết tháng 3 vì Covid-19, nghỉ thêm bao lâu là đủ?

Có thể nghỉ thêm 1, 2 tuần thay vì nghỉ cả tháng!

Kiến nghị của UBND TP.HCM lên Chinh phủ, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục cho học sinh hết tháng 3.2020 để phòng ngừa dịch Covid-19 gây ra nhiều tranh luận trái chiều.

Trước thực tế này, theo chúng tôi, các cấp lãnh đạo nên có cách xử lý hài hòa trước hai luồng ý kiến ấy như thế nào để đưa ra quyết định dứt khoát, đảm bảo “an toàn” và “an tâm” cho người học và phụ huynh, như chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp trước đây.

Xét về thực tế, theo các số liệu báo cáo, thì tình hình phòng chống dịch bệnh ở trong nước hiện nay có dấu hiệu khá tích cực. Ý thức của cộng đồng trong việc phòng dịch hiện nay là khá tốt. Đa số phụ huynh đều quan tấm đến sức khỏe của con em. Nhà trường và giáo viên cũng đã sẵn sàng để đón học sinh quay trở lại học đường bằng nhiều biện pháp đã được chuẩn bị khá kỹ. Phần lớn nhà trường, giáo viên và học sinh đều có tấm lý muốn trở lại trường vì không muốn có những hệ lụy của chương trình năm học, của kỳ nghỉ hè và cho cả năm học tới… Như vậy, có thể nói, về góc độ chủ quan, chúng ta khá an tâm nếu cho học sinh quay trở lại học từ đầu tháng 3. Về khách quan mà nói, vẫn còn nhiều người trong tâm trạng lo lắng, “biết đâu…”, chưa tin tưởng vào sự an toàn tuyệt đối nên chưa an tâm. Vả lại, một nguyên nhân nữa là, dù chuẩn khá tốt, xong những thiếu thốn khách quan bên ngoài không làm chúng ta an tâm.