ĐH Duy Tân mở nhiều ngành học mới mùa Tuyển sinh 2021

Các ngành học mới đều được xây dựng bài bản, công phu, chu đáo, sẽ mang đến cho thí sinh không chỉ nhiều lựa chọn trong mùa tuyển sinh 2021 mà còn đáp ứng các nhu cầu mới nhất về nhân lực của thị trường lao động VN cũng như tạo được lợi thế cạnh tranh về việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Mỗi khu nhà tại cơ sở Hòa Khánh Nam là một “đại bản doanh” đảm bảo cho sinh viên học tập và thực hành với hệ thống các trang thiết bị hiện đại, gồm: Khu A có hệ thống bếp, buồng phòng đào tạo Du lịch; Khu B, D và E có nhiều máy móc hiện đại phục vụ học Cơ khí, Điện, Ô tô; Khu C có các phòng thí nghiệm chuyên về Dược, khu F có Phòng khám Đa khoa được thiết kế như một Bệnh viện thu nhỏ,… Mỗi khu nhà tại cơ sở Hòa Khánh Nam là một “đại bản doanh” đảm bảo cho sinh viên học tập và thực hành với hệ thống các trang thiết bị hiện đại, gồm: Khu A có hệ thống bếp, buồng phòng đào tạo Du lịch; Khu B, D và E có nhiều máy móc hiện đại phục vụ học Cơ khí, Điện, Ô tô; Khu C có các phòng thí nghiệm chuyên về Dược, khu F có Phòng khám Đa khoa được thiết kế như một Bệnh viện thu nhỏ,…

Các ngành mới về Khoa học máy tính và Truyền thông dữ liệu

Trường Khoa học máy tính thuộc ĐH Duy Tân mở 3 ngành và 1 chuyên ngành mới gồm:

- Ngành Khoa học máy tính,

- Ngành Khoa học dữ liệu,

- Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu,

- Chuyên ngành Thiết kế games và multimedia.

Cùng với cả nước thực hiện đẩy mạnh phát triển Công nghệ Thông tin, TP.Đà Nẵng xác định 1 trong 5 nhiệm vụ ưu tiên triển khai đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 là “phát triển điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin gắn với nền kinh tế số”. Do đó, nhu cầu nhân lực trong ngành CNTT ở Đà Nẵng (cũng khắp VN) được dự đoán sẽ tăng cao trong các năm tới.

Sinh viên Duy Tân được học tập ở các phòng học có trang bị hệ thống máy tính hiện đại

Các chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành mới về CNTT hay Khoa học Máy tính năm 2021 tại ĐH Duy Tân được xây dựng theo chuẩn quốc tế cao nhất về chất lượng: chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), chuẩn ACM (Association for Computing Machinery), đồng thời được cập nhật các công nghệ mới nhất của các tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới như Microsoft, IBM, Oracle, Cisco… với đội ngũ giảng viên có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm thực tế.

Ngành Ngôn ngữ Nhật

Theo thống kê của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.Hồ Chí Minh, tính đến đầu năm 2020 đã có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ở VN và gần 64% số doanh nghiệp này cho biết có kế hoạch tiếp tục mở rộng kinh doanh tại VN. Điều này cho thấy một số lượng lớn doanh nghiệp Nhật Bản đã lựa chọn VN để đầu tư, tái cơ cấu sản xuất trong thời kì hậu COVID-19 và chiến tranh thương mại. Mối quan hệ hợp tác đa dạng trong nhiều lĩnh vực của VN - Nhật đã và đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên, đặc biệt là những sinh viên thành thạo ngôn ngữ Nhật.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật của ĐH Duy Tân sẽ sử dụng thành thạo tiếng Nhật (tối thiểu bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho VN) cùng nhiều kỹ năng về giao tiếp bằng tiếng Nhật, Biên - Phiên dịch tiếng Nhật hoặc nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiên cứu văn hóa…

Du lịch thông minh và Hướng dẫn du lịch quốc tế

Mùa Tuyển sinh 2021, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch (HTi) thuộc ĐH Duy Tân mở 1 ngành và 3 chuyên ngành mới, bao gồm:

- Ngành Du lịch với chuyên ngành Du lịch Thông minh (Smart Tourism),

- Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Anh),

- Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Hàn),

- Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Trung).

Việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đặc biệt là CNTT & Truyền thông, vào phát triển Du lịch đang mang đến những dịch vụ tốt nhất đáp ứng đa dạng hóa nhu cầu của du khách. Cùng với việc các doanh nghiệp du lịch đang chủ động cải tiến chính mình để trở thành doanh nghiệp thông minh, tạo cơ hội cho Du lịch Thông minh phát triển thì nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực này cũng trở nên “khan hiếm”. Trước thực tế đó, ĐH Duy Tân đã mở ngành mới Du lịch với chuyên ngành Du lịch Thông minh (Smart Tourism).

Sinh viên Du lịch DTU thỏa sức đi tham quan, học tập thực tế trên hệ thống xe buýt phục vụ ngành Du lịch của trường

Điểm đặc biệt trong đào tạo ngành Du lịch thông minh (Smart Tourism) của ĐH Duy Tân là: Giảng dạy qua tình huống; Gắn lý luận với thực tiễn; Chú trọng đào tạo kỹ năng cho sinh viên.

Du lịch thông minh phát triển dựa trên các công nghệ cốt lõi như ICT, Truyền thông di động, Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo, và Thực tế ảo. Bởi vậy, chương trình đào tạo tại trường cũng sẽ giúp sinh viên nắm rõ các nguyên lý hoạt động của Du lịch thông minh, từ đó tiếp thu các kiến thức cần thiết, nâng cao chuyên môn nghề nghiệp.

Cùng với Du lịch thông minh, ĐH Duy Tân còn mở chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn, và tiếng Trung; để đáp ứng thực tế ngày càng có nhiều khách quốc tế đến VN. Chương trình chú trọng đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ chuyên ngành cũng như các kỹ năng “mềm” cho sinh viên thông qua những chuyến đi thực tế. Các chương trình học về Du lịch ở ĐH Duy Tân luôn có các giảng viên giàu kinh nghiệm tốt nghiệp từ các nước trên thế giới Úc, Singapore, Hàn... đảm nhiệm, đảm bảo cho sinh viên được trang bị đầy đủ các năng lực để làm việc ngay khi tốt nghiệp.

Các ngành Điện, Điện cơ ô tô, và Vận hành tòa nhà

Trường Công nghệ thuộc ĐH Duy Tân đào tạo 1 ngành và 2 chuyên ngành mới gồm:

- Ngành Kỹ thuật điện,

- Chuyên ngành Điện cơ ô tô,

- Chuyên ngành Quản lý và Vận hành tòa nhà

Cùng với đà phát triển kinh tế và tâm lý sử dụng ô tô để mang lại sự an toàn, tiện lợi trong sinh hoạt, nhu cầu sử dụng ô tô của người Việt ngày càng tăng rất cao. Có nhiều doanh nghiệp FDI như Toyota, Honda, Daihatsu, Ford, Mercedes,… đã đầu tư nhà xưởng lắp ráp tại VN hay doanh nghiệp Việt, trong đó gần đây nhất là VinFast của Tập đoàn VinGroup ra đời đã thúc đẩy lĩnh vực chế tạo và sản xuất ô tô phát triển mạnh mẽ, khiến nhu cầu nguồn nhân lực làm việc trong các ngành Điện cơ, Ô tô tiếp tục tăng mạnh.

Chìm đắm trong nghiên cứu với hệ thống máy móc đồng bộ phục vụ đào tạo các ngành Điện, Ô tô ở ĐH Duy Tân

Ngành Điện cơ ô tô của ĐH Duy Tân sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các sinh viên thích làm việc trong những lĩnh vực thiết kế, chế tạo, khai thác, sử dụng và quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô, chuyên sâu về Điện ô tô, hướng tới ô tô điện và ô tô tự hành trong tương lai.

Ngành Kỹ thuật điện của ĐH Duy Tân là ngành học đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thiết kế, vận hành, và bảo dưỡng các nhà máy điện và truyền tải điện, đặc biệt là các nhà máy điện gió, điện mặt trời, điện từ rác thải... Chương trình đào tạo là sự giao thoa giữa chuyên môn Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo mà không nhiều trường ở Đà Nẵng có điều kiện triển khai đào tạo.

Ngành Quản lý và Vận hành tòa nhà đang ngày càng trở nên thiết yếu cho việc thực hiện các công việc theo dõi, bảo trì, thay thế theo thời gian các công trình khi ngày càng có nhiều công trình được xây dựng như hiện nay. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý & Vận hành tòa nhà từ ĐH Duy Tân sẽ có nhiều kiến thức về quản lý, quản trị cũng như các kiến thức nền tảng về kỹ thuật tòa nhà, cách vận hành, bảo trì...

Quản lý Bệnh viện

Dân số của Đà Nẵng hiện tại vào khoảng hơn 1 triệu dân. Bên cạnh đó, dân số các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… về Đà Nẵng làm việc và công tác ngày càng tăng bên cạnh số lượng khách du lịch đến thành phố ngày càng lớn dẫn đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Đà Nẵng nói riêng cũng ngày một cao hơn cả về yêu cầu chất và lượng.

Các trang thiết bị “nhập khẩu” phục vụ đào tạo Y-Dược-Điều dưỡng đã mang lại nhiều hiệu quả trong học tập của sinh viên DTU

Trước tình hình đó, TP.Đà Nẵng đã và đang xây dựng thêm rất nhiều bệnh viện công lập cũng như tư nhân để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ Y tế cũng thực hiện kế hoạch 5 năm để cải cách chi tiết về cơ cấu ngành, từ cấp trung ương đến địa phương đã khiến nhu cầu nhân lực về Quản lý Bệnh viện ở Việt Nam ngày càng tăng cao và sẽ cần có nhiều cơ sở đào tạo cơ bản và chuyên sâu hơn nữa cho ngành học này. Ngành Quản lý bệnh viện của ĐH Duy Tân được xây dựng nhằm đào tạo cho sinh viên về chuyên sâu quản lý, vận hành các cơ sở chăm sóc sức khỏe một cách có hiệu quả và khoa học để đảm bảo việc quản lý bệnh viện hay cơ sở y tế đạt hiệu quả cao nhất có thể.

ĐH Duy Tân đã triển khai đào tạo ngành Điều dưỡng Đa khoa từ năm 2009, đào tạo ngành Dược sĩ Đại học từ năm 2012, đào tạo ngành Bác sĩ Đa khoa từ năm 2015 và ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt từ năm 2018.

Các bạn có thể tìm hiểu các ngành học đang tuyển sinh và đào tạo tại ĐH Duy Tân tại đây: Các ngành học đang tuyển sinh và đào tạo

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Duy Tân 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng Đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294390 - 0905.294391 Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn Email: tuyensinh@duytan.edu.vn