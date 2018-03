ĐH Duy Tân - trường ngoài công lập dẫn đầu ở nhiều bảng xếp hạng

Với sự phát triển vượt bậc sau hơn 23 năm thành lập cùng với nhiều chỉ số được ghi nhận ở vị trí một trong những trường hàng đầu trong khối Ngoài công lập (NCL), ĐH Duy Tân đang đặt niềm tin cho một khát vọng lớn hơn là lọt vào Top 300 các đại học châu Á.

Trường NCL đầu tiên đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam

Chứng nhận kiểm định giáo dục như một “giấy thông hành” khẳng định nỗ lực và hướng đi của trường ĐH có đang hiệu quả và đúng hướng hay không. Là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên của VN tham gia kiểm định giáo dục quốc gia, ĐH Duy Tân chấp nhận mạo hiểm của người đi tiên phong cho các mục tiêu chất lượng mới. Với kết quả có 52/61 tiêu chí đạt yêu cầu (chiếm tỷ lệ 85,25%) từ đoàn đánh giá ngoài, ĐH Duy Tân đã được Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN trao Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và trở thành ĐH NCL đầu tiên của VN đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia vào ngày 20.2.2017.

Bên cạnh nỗ lực đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia, ĐH Duy Tân cũng đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục kiểm định cấp ngành theo các chuẩn quốc tế như ABET, ACBSP và ACPHA.

Trường NCL dẫn đầu trên nhiều bảng xếp hạng

Trong thời gian gần đây, ĐH Duy Tân thường xuyên dẫn đầu trong nhiều bảng xếp hạng khối các trường ĐH NCL. Đáng chú ý nhất trong năm 2017 là công bố xếp hạng 49 trường ĐH của một nhóm chuyên gia độc lập. Theo đó, ĐH Duy Tân xếp thứ 9 trong tổng số 49 trường ĐH.

Các trường đại học trong Bảng xếp hạng 49 trường đại học ở Việt Nam (ảnh trên) tháng 9.2017 và tại Webometrics tháng 1.2018 Riêng trên bảng xếp hạng của Webometrics, ĐH Duy Tân cũng vượt qua nhiều trường ĐH để xếp hạng đầu khối NCL trong nhiều năm qua. Webometrics là bảng xếp hạng các hoạt động học thuật qua phương tiện website và internet của các trường ĐH trên thế giới, được thực hiện bởi một đơn vị nghiên cứu của Tây Ban Nha từ năm 2004. Mỗi năm 2 lần vào tháng 1 và tháng 7, Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường ĐH trên khắp thế giới dựa trên các chỉ số về website và công bố khoa học trên các tạp chí thuộc Scopus, thể hiện qua Google Scholars.

Trung bình mỗi ngày có hơn 1 công bố quốc tế thuộc ISI và Scopus

Mới đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong vòng 5 năm trở lại đây, nhưng ĐH Duy Tân đã đạt được con số 340 công bố ISI, 12 công bố Scopus, và 13 công bố quốc tế khác chỉ riêng trong năm 2017. Điều này hoàn toàn không đơn giản và là nỗ lực khẳng định chiến lược phát triển có tầm nhìn của lãnh đạo nhà trường bên cạnh năng lực và hiệu suất nghiên cứu từ mỗi nhà khoa học, nhà nghiên cứu của ĐH Duy Tân.

Hiện tại, ĐH Duy Tân đã và đang triển khai 1 đề tài cấp Nhà nước, 4 đề tài cấp Bộ, 22 đề tài Nafosted cùng một số đề tài hợp tác nghiên cứu quốc tế với các viện, trường đại học ở Anh, Mỹ, Đức…

Giải thưởng uy tín hàng đầu

Giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin trong Giải thưởng Nhân tài Đất Việt mà các nhà nghiên cứu của ĐH Duy Tân đạt được trong năm 2017 vừa qua là một phần thưởng lớn lao mà một trường NCL nhận được. Vinh dự hơn, nhóm tác giả của sản phẩm Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe gồm Lê Nguyên Bảo, Lê Văn Chung, Trịnh Hiệp Hòa, Lê Khắc Triều Hưng, Nguyễn Lương Thọ, Nguyễn Minh Đức và Lê Hoàng Quốc Bảo đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao giải tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) vào tối 16.11.2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin Giải thưởng Nhân tài Đất việt 2017 cho nhóm tác giả ĐH Duy Tân và sinh viên đoạt Cúp Vô địch cuộc thi CDIO Academy năm 2013 (tại Học viện MIT và Đại học Harvard, Mỹ) Cùng với giải thưởng uy tín Nhân tài Đất Việt, TS Võ Nguyên Sơn (ĐH Duy Tân) cùng một đồng nghiệp khác đã giành Giải Newton Prize 2017 trị giá 200.000 bảng Anh (khoảng 6 tỉ đồng) của Quỹ Newton. Giải thưởng làm nên điều khác biệt với ý tưởng rất nhân văn khi thiết kế một hệ thống truyền tin có thể cảnh báo sớm thiên tai, giúp người dân chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu mất mát về tính mạng và tài sản.

Học tập với những người thầy giỏi, sinh viên Duy Tân cũng góp phần tạo thương hiệu Duy Tân với các giải thưởng xuất sắc. Trong đó, sinh viên Duy Tân đã giành Cup Vô địch Cuộc thi CDIO Academy năm 2013 (tại Học viện MIT và Đại học Harvard, Mỹ) và liên tiếp có thành viên trong đội Vô địch CDIO Academy năm 2016 (tại Phần Lan) và năm 2017 (tại Canada); Sinh viên Duy Tân Vô địch Cuộc thi “Thiết kế Mô hình Nhà chống Động đất 2014” khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Đài Loan - IDEERS; Xếp thứ 2 Việt Nam năm 2016 trong Xếp hạng CTFTime về An ninh mạng; Á quân khu vực Đông Á cuộc thi “Go Green in the City 2016”; Vô địch Cuộc thi Microsoft Imagine Cup 2016, 2017 cùng nhiều giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia.