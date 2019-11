ĐH Quốc gia TP.HCM có thêm một phó giám đốc

Trước đó từ năm 2017, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Dương Anh Đức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin-truyền thông TP.HCM. PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa và tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cũng thôi giữ chức Phó giám đốc do hết tuổi quản lý.

ĐH Quốc gia TP.HCM gồm 36 đơn vị, với hơn 6.300 cán bộ giảng viên và trên 70.000 người học.

Tháng 8 năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức đón thêm trường ĐH thành viên mới là Trường ĐH An Giang (trường này trước đó trực thuộc UBND tỉnh An Giang). Đáng chú ý, hệ thống này gồm có nhiều trường, viện và khoa gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Công nghệ thông tin , Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế-luật, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Quốc tế , Trường ĐH An Giang, Viện Môi trường và tài nguyên và Khoa Y…