ĐHQG TP.HCM công bố đề minh họa kỳ thi năng lực 2020 trong tháng 12

Chiều 2.12, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết ĐH này sẽ công bố đề minh họa kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 trong tháng 12 này.

Theo đó, đề thi này sẽ có một số nội dung mới so với đề minh họa của năm 2019.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, cấu trúc đề thi và mức độ khó dễ của đề minh họa vẫn giữ ổn định như các năm trước. Thí sinh có thể tham khảo đề minh họa đã công bố các năm trước.

Bài thi gồm 120 câu, thực hiện trong 120 phút. Dạng bài thi trắc nghiệm 4 lựa chọn, chỉ có duy nhất 1 phương án đúng.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần. Trong đó, phần 1 kiểm tra kiến thức ngôn ngữ gồm tiếng Việt (20 câu) và tiếng Anh (20 câu). Phần 2 kiểm tra kiến thức toán học, tư duy logic, phân tích số liệu (30 câu). Phần 3 giải quyết vấn đề, kiểm tra kiến thức 5 lĩnh vực gồm: hóa học, vật lý, sinh học, địa lý và lịch sử (mỗi lĩnh vực 10 câu).

Cấu trúc bài thi cụ thể như sau:

Năm 2020, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức 2 đợt. Đợt 1 vào ngày 29.3 tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang (thêm Nha Trang và An Giang so với năm 2019). Đợt 2 vào ngày 5.7 tại TP.HCM, Cần Thơ, Nha Trang.

Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, tính đến thời điểm này ĐH Quốc gia TP.HCM đã nhận được đề nghị của khoảng 10 trường ĐH, CĐ đăng ký dự kiến sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển trong năm 2020.

Trước đó, trong năm 2019, ngoài các trường trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi này đã được 27 trường ĐH và CĐ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức thu hút 40.047 thí sinh của 63 tỉnh thành tham gia, trong đó có 6.574 thí sinh dự thi cả 2 đợt.