Điểm chuẩn 17 trường quân đội mặt bằng chung khá cao, hầu hết trên 20 điểm

Theo đó, điểm chuẩn đại học năm nay vào các trường quân đội ở mức khá so với mặt bằng điểm chuẩn trong cả nước. Tuy nhiên, so với điểm chuẩn năm ngoái của các trường quân đội, điểm chuẩn một số trường tốp trong nhóm này thấp hơn một chút so với chính trường mình năm ngoái. Còn những trường tốp dưới của nhóm này, do xét cả phương thức học bạ, chỉ tiêu dành cho thí sinh dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 giảm đi, nên điểm chuẩn tăng so với năm ngoái.