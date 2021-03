‘Điểm danh’ những trường đại học danh giá thế giới có cựu học sinh Asian School

Cùng điểm qua một vài ngôi trường tiêu biểu mà các cựu học sinh này đã và đang theo học.

Đại học Harvard (Harvard University)

Ngôi trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới này chính là nơi Lê Thiên Hương - cựu học sinh của Asian School đang theo học. Thiên Hương từng nổi tiếng với thành tích đỗ cùng lúc 2 trường đại học: Harvard và Yale ở tuổi 17. Theo học tại Harvard, Hương còn viết tiếp hành trình kỳ diệu của mình khi được trường cấp học bổng để thực hiện các chương trình nghiên cứu học thuật cũng như hoạt động cộng đồng.

Lê Thiên Hương là cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu từng đỗ cùng lúc hai trường đại học hàng đầu thế giới là Harvard và Yale

Đại học California, Berkeley (UC Berkeley)

Cựu học sinh Asian School - Nguyễn Duy Hải Đăng từng đậu cùng lúc 4 trường đại học công lập danh tiếng của Mỹ là: UC Berkeley, UCLA, UC Davis và UC Irvine. Hải Đăng sau đó đã chọn theo học chuyên Hóa sinh tại UC Berkeley, một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Mỹ với hơn 350 chương trình đào tạo, 14 trường thành viên, 130 khoa, 80 trung tâm nghiên cứu và hơn 35.000 sinh viên theo học. Ngôi trường này được xem là điểm đến mơ ước của sinh viên khắp nơi trên thế giới.

Đại học Florida State (Florida State University)

Đại học Florida là thành viên lâu đời nhất của Hệ thống Đại học Bang Florida, Mỹ. Ngôi trường với thế mạnh về nghiên cứu này là nơi cựu học sinh Hứa Phan Minh Thiện đã từng theo học cử nhân ngành Toán & Hóa sinh, chinh phục tấm bằng Master chuyên ngành Hóa học và Hóa sinh, và tiếp tục nghiên cứu lấy bằng tiến sĩ (Ph.D) tại đây. Chàng nghiên cứu sinh còn dự định sẽ tiếp tục học chương trình sau tiến sĩ và đi làm tại các công ty Mỹ.

Hứa Phan Minh Thiện nhận bằng Thạc sĩ ngành Hóa học và Hóa sinh tại Florida State University

Đại học Western Sydney (Western Sydney University)

Đại học Western Sydney là một trong những ngôi trường đại học danh giá hàng đầu nước Úc. Đây cũng là nơi chàng cựu học Asian School Đỗ Quang Huy đã lựa chọn theo học. Không chỉ tốt nghiệp đại học với tấm bằng hạng ưu, sau đó xuất sắc hoàn thành chương trình thạc sĩ tại đây, Quang Huy còn là du học sinh Việt Nam hiếm hoi vượt qua các tiêu chí khắt khe để trở thành giáo viên dạy Toán tại đất nước chuột túi.

Đỗ Quang Huy hiện là giáo viên dạy Toán tại Cabramatta High School (Úc)

Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University)

Ngôi trường đại học nổi tiếng hàng đầu tại quốc gia Châu Á - Singapore chính là một địa điểm mà các du học sinh Việt rất yêu thích. Cựu học sinh Asian School Trịnh Hoàng Nam đã giành học bổng và theo học tại đây. Hoàng Nam tốt nghiệp ngôi trường này với danh hiệu cao nhất Summa Cum Laude (bằng danh dự xuất chúng mức cao nhất theo hệ thống giáo dục Mỹ).

Trên đây chỉ là một số ít trường đại học điển hình ở một số quốc gia và châu lục được nhắc tới. Rất nhiều học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã giành học bổng, đậu vào các trường đại học danh tiếng khác như: Central Washington, California State University - Long Beach, California State Polytechnic University - Pomona, California State University - Fullerton, California State University - Los Angeles, San Diego State University, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, National University of Singapore,…

Nhờ lợi thế về nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc, hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã và đang chuyển tiếp du học thành công tại nhiều trường trên thế giới. Theo thống kê, hàng ngàn học sinh của Trường Quốc tế Á Châu hiện đã và đang chuyển tiếp du học thành công tại 457 trường phổ thông và đại học uy tín ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục