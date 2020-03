Du học sinh Việt Nam ý kiến nghỉ hết học kỳ lên Phủ Tổng thống Hàn Quốc

Từ ngày 24.2, trang web www1.president.go.kr của Nhà Xanh, nơi Tổng thống Moon Jae-in làm việc, đã đăng tải một thư kiến nghị nghỉ học của một sinh viên gửi đến nơi này. Nhà Xanh cũng cho phép người dân, học sinh, sinh viên, du học sinh tiếp tục tham gia gửi ý kiến, kiến nghị đến Chính phủ về chuyện tiếp tục cho nghỉ học.

Đề nghị nghỉ hết học kỳ

Bức thư kiến nghị được đăng tải có nội dung: "Hàn Quốc đang có một số lượng lớn bệnh nhân nhiễm virus Corona được xác nhận tại nhiều khu vực không thể dự đoán trước. Tôi đang theo học ĐH khu vực Seoul và tôi dự định bắt đầu năm học sau 2 tuần nữa. Để đối phó với tình hình nghiêm trọng hiện nay, trường đã đưa ra thông báo tạm nghỉ một tuần và ngày khai giảng bị hoãn một tuần đến ngày 9.3, thay vì thời gian được quyết định trước đó là ngày 2.3".

Cũng theo thư kiến nghị, mặc dù trường đưa ra quyết định này, với tình hình hiện nay, mỗi ngày có hàng trăm người nhiễm bệnh, nếu vẫn quyết định đi học thì hàng trăm sinh viên từ khắp mọi miền đất nước, kể cả bản thân người viết bức thư, trong quá trình đi học mỗi sáng bằng phương tiện giao thông công cộng đông đúc, trong quá trình nghe giảng tại lớp học tập trung rất đông sinh viên, và sau đó lại về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng, tất cả quá trình đó sẽ có rất nhiều người tiếp xúc với nhau. Nếu trong số đó có người nghi bị nhiễm virus Corona thì khả năng lây lan khi tiếp xúc với những người khác, và những người khác lại tiếp tục tiếp xúc với rất nhiều người khác nữa.

Thư kiến nghị viết, như một giải pháp, nhà trường đang thảo luận các biện pháp để trì hoãn việc bắt đầu đi học. Nhưng đó có phải là giải pháp tốt nhất cho tình huống nghiêm trọng do virus Corona gây ra? Sinh viên muốn có tối thiểu hai tuần hoãn lại viêc nhập học và thay thế bằng các bài giảng trực tuyến vì họ tin rằng đó là thực tế nhất, trước khi quyết định hoãn việc học 1 tháng hoặc 1 học kỳ. Nhưng tình hình hiện tại đối với virus Corona không thể đoán trước. Nếu xem xét sức khỏe và sự an toàn của sinh viên nhiều hơn, thì nên ban bố “lệnh nghỉ học 1 học kỳ áp dụng toàn bộ trên toàn quốc”.

Thư kiến nghị của một sinh viên được Phủ Tổng thống Hàn Quốc đăng tải để lấy ý kiến Ảnh chụp màn hình

"Tổng thống Moon Jae-in cũng đã nói, trong tình hình hiện nay, vấn đề sức khỏe và sự an toàn của người dân Hàn Quốc bao gồm các sinh viên là ưu tiên hàng đầu. Đây là cách tốt nhất để trấn an tinh thần cho tất cả mọi người và cũng để giảm đáng kể khả năng tiếp xúc. Tôi muốn đề nghị 'ban bố lệnh nghỉ học 1 học kỳ áp dụng cho tất cả trường ĐH trên toàn quốc' vì sức khỏe và sự an toàn của những người trẻ tuổi sẽ dẫn dắt tương lai của Hàn Quốc", sinh viên kiến nghị bày tỏ.

Thời gian tiếp nhận ý kiến về chuyện cho nghỉ học trên trang web của Nhà Xanh kéo dài đến ngày 25.3. Thư kiến nghị này đang có gần 27.000 người tương tác cho ý kiến. Đa số trong đó là ủng hộ ý kiến đề nghị Chính phủ cho nghỉ học đến hết học kỳ.

Du học sinh Việt Nam cũng muốn nghỉ hết học kỳ

Những du học sinh Việt Nam học tại Hàn Quốc đã trở về nước cũng đang rất mong ngóng thông tin này. Nhiều du học sinh chia sẻ và kêu gọi bạn bè cùng vào gửi ý kiến đề nghị nghỉ hết học kỳ đến Nhà Xanh.

Nguyễn Phương Nam, du học sinh ngành phiên dịch tại Trường ĐH Youngsan (TP.Busan), đã trở về Việt Nam nhưng khá lo lắng tình hình dịch Covid-19 bên Hàn Quốc và rất muốn được nghỉ học lâu hơn. Vì lý do này, Nam đã kêu gọi bạn bè là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc lên trang web của Nhà Xanh để gửi ý kiến của mình.

"Hiện tại dịch Covid-19 bên Hàn Quốc đang bùng phát mạnh nên nhiều du học sinh Việt Nam về nước và khá nhiều trường học ở Hàn Quốc đều muốn lùi lại lịch học để dịch không ảnh hưởng đến du học sinh. Rất nhiều du học sinh như em đều không muốn quay trở lại trường vào ngày 16.3 tới. Nhưng hiện nay vẫn có nhiều ý kiến trái chiều nên Chính phủ Hàn Quốc mới đưa ra cuộc khảo sát ý kiến này", Nam cho biết.

Trên fanpage của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, liên quan đến việc đề xuất trường cho nghỉ học vì dịch Covid-19, Nam cũng có đưa ra lời kêu gọi: "Như các bạn đã biết nhiều trường sẽ cho kỳ học mới bắt đầu từ ngày 16.3. Mình nghĩ cũng sẽ có rất nhiều người về Việt Nam tránh dịch và không bảo lưu như mình. Nhưng với tình hình dịch hiện tại thì sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta quay trở lại Hàn Quốc và nhập học vào ngày 16.3. Nhiều bạn cũng có suy nghĩ giống với mình là muốn trường cho lùi lịch học thêm một thời gian nữa. Trên web của Nhà Xanh đang mở cuộc bình chọn, trên 50.000 người đồng ý thì có lẽ lịch học sẽ được lùi lại".