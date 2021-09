Tiếp tục giấc mơ du học cùng chương trình ‘Du học không gián đoạn’ tại BUV

Tuần lễ Giáo dục New Zealand dành cho các Đối tác khu vực Châu Á (NZPWW) diễn ra từ ngày 14 - 18.6 vừa qua là sự kiện trực tuyến lớn nhất trong năm do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức.