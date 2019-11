Đừng để con một mình vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì

Giám đốc một trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em tại TP.HCM cho biết: “Các trung tâm hỗ trợ xã hội, bảo trợ xã hội tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng nhiều đối tượng, trong đó có trẻ em là đối tượng xin ăn không nơi cư trú ổn định, hoặc trẻ em sinh sống nơi công cộng, không có cha mẹ… trên địa bàn TP. Trong số đó, có trường hợp các em ham chơi, bị ba mẹ la mắng thì giận dỗi rồi bỏ đi lang thang, như trường hợp của một em tại trung tâm hỗ trợ xã hội trong vụ cán bộ dâm ô vừa rồi. Thông thường khi công an phường, xã phát hiện trẻ em lang thang, sẽ xác minh các em có gia đình , cha mẹ, người thân hay không, rồi mới gửi thông tin lên Sở LĐ-TB-XH để quyết định đưa vào các trung tâm. Nhưng có những em vì giận cha mẹ nên nói là không có gia đình, dù công an hỏi thế nào cũng nói là không cha, không mẹ, nên thực tế dù có em nhà ở TP.HCM nhưng lại sống trong trung tâm hỗ trợ, bảo trợ xã hội”.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phan, Trưởng bộ môn tâm lý giáo dục, Khoa Giáo dục, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, phân tích: “Tâm lý tuổi dậy thì thường rất dễ bị khủng hoảng. Các em lớn lên về sinh lý nhưng về mặt tâm lý xã hội thì vẫn còn non nớt, muốn thể hiện chính kiến, muốn khẳng định cái tôi. Chỉ cần cha mẹ vô tâm không thấu hiểu đặc điểm này của lứa tuổi, buông ra một lời xúc phạm, mắng mỏ hay đánh đập là khiến trẻ bị kích động, không kiềm chế được. Sự vô tình đó có thể sẽ thôi thúc trẻ bỏ đi để thoát khỏi vòng tay cha mẹ”.

Cô Trịnh Thị Hạnh, giáo viên môn sử Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Q.Tân Phú, TP.HCM, người suốt 13 năm qua theo sát nhiều học sinh ở lứa tuổi mới lớn có tâm lý bất ổn, cho biết: “Phần lớn các em đều có hoàn cảnh thương tâm . Có những em không cha mẹ, ở với bà ngoại đã già yếu. Có em sống với mẹ hoặc cha, nhưng không được quan tâm chăm sóc do phụ huynh mải đi làm. Ở lứa tuổi này các em cần có một gia đình, một tổ ấm thực sự mới có thể phát triển tốt. Thế nhưng, do thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm nên nhiều em từng bị trường dân lập đuổi học do quậy phá…”.