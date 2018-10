Dừng hoạt động các cơ sở giáo dục không đảm bảo an toàn cho trẻ

Ngày 25.10, Sở GD-ĐT TP.HCM báo cáo tổng kết về tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2018 - 2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Tuyển bổ sung gần 900 giáo viên

Theo đó, tính đến ngày 15.10, thành phố còn 5 quận, huyện chưa có kế hoạch tuyển dụng là Q.11, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và 4 quận, huyện là Q.9, 12, huyện Bình Chánh, Củ Chi đang thực hiện tuyển dụng. Những quận, huyện còn lại đã tuyển dụng được 1.699 giáo viên bao gồm 470 giáo viên mầm non, 684 giáo viên tiểu học, 545 giáo viên THCS trong đợt 1 và sẽ tiếp tục tuyển bổ sung 833 giáo viên cho các bậc từ mầm non đến THCS.

Trong hoạt động chuyên môn, ở bậc tiểu học, Sở lưu ý việc xếp thời khóa biểu ở khối 4, 5 của một số trường còn chưa thực hiện đúng quy định, các môn học sắp xếp chưa khoa học. Một số vật dụng (bàn ghế, tủ, kệ, cửa hỏng,…), còn đặt ở những vị trí có thể gây nguy hiểm cho học sinh. Một số tranh, bảng mẫu chữ, bản đồ Việt Nam, bảng quy trình rửa tay... hoặc thiếu, hoặc cũ, hoặc treo quá cao so với tầm mắt học sinh.

Cũng theo báo cáo của Sở, hiện còn có đơn vị chưa thực hiện đúng hướng dẫn trong việc hợp tác với các đơn vị cung cấp giáo viên bản ngữ. Một số giáo viên chưa chuẩn bị tốt bài dạy khi lên lớp hoặc không chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết dạy dù trường đã có sẵn phương tiện, thiết bị. Ngoài ra, Sở lưu ý, việc giáo viên xử phạt học sinh phản sư phạm cần được xử lý nghiệm.

Xử lý nghiêm cá nhân, tập thể dạy thêm sai quy định

Theo tổng kết của Phòng Tổ chức cán bộ, năm học vừa qua, Sở đã ban hành quyết định thành lập 111 trung tâm ngoại ngữ, tin học và cho phép đào tạo, bồi dưỡng 132 trung tâm ngoại ngữ, tin học, 135 đơn vị đăng ký dịch vụ tư vấn du học, 18 đơn vị đăng ký văn phòng đại diện, 51 đơn vị hoạt động về giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, 93 điểm dạy thêm học thêm…

Vì vậy, theo ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, trong thời gian tới, phòng giáo dục quận, huyện tăng cường quản lý, giám sát hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các trường hợp sai phạm. Thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND TP.HCM và hướng dẫn của Sở về dạy thêm, học thêm. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tập thể dạy thêm sai quy định.

Lãnh đạo Sở lưu ý các trường cần rà soát các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, an toàn PCCC, an toàn khi tham gia hoạt động ngoại khóa, tham quan, hoạt động khác ngoài nhà trường. Phối hợp chặt với chính quyền địa phương rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động, thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động của các trường mầm non ngoài công lập, các nhóm, điểm giữ trẻ, kiên quyết ngưng hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn cho trẻ.