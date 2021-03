Ghế bay tương lai và câu chuyện học sinh trên ghế nhà trường ngày nay

Một chiếc tivi di động nhỏ như thước kẻ nhưng mở ra màn hình cỡ lớn, trong suốt và có thể gắn vào cửa kính, thành ghế hoặc bất kỳ đâu. Một chú robot giúp việc trong nhà với cánh tay có khớp chuyển động như người, giúp bạn pha chế đồ uống, rửa bát, thậm chí là chăm sóc thú cưng. Một chiếc ghế bay 04 động cơ giúp bạn di chuyển từ nhà đến cơ quan bằng đường… hàng không. Tất cả những thiết bị nghe như ở trong tiểu thuyết này đã có mặt tại CES 2021 - Triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới, diễn ra tại Mỹ vào tháng 1 vừa qua.

Sự phát triển của công nghệ đang đạt tốc độ nhanh hơn ta nghĩ. Báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào cuối năm 2020 cho biết chỉ 4 năm nữa, máy móc sẽ thực hiện 50% công việc của con người, 85 triệu công việc hiện tại sẽ được tự động hóa và 150 triệu công việc mới sẽ ra đời. Cuộc cách mạng công nghiệp đang thay đổi cơ cấu việc làm và phương thức làm việc toàn cầu. Có những ngành nghề mới như sáng tạo nội dung số (digital content creator) đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở một số khu vực như Dubai, tốc độ phát triển đạt 197% trong năm qua. WEF cũng nhấn mạnh hiện khoảng cách về kỹ năng giữa người lao động và sự phát triển về công nghệ là rất lớn, và để bắt kịp và chủ động trong thế giới khoa học, 70% lao động hiện tại trên toàn thế giới cần học thêm các kỹ năng mới và tất cả chúng ta phải trang bị thêm kỹ năng ít nhất 6 tháng một lần. Cũng theo WEF Tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kiến thức công nghệ, giao tiếp và hợp tác là bốn kỹ năng quan trọng nhất mà người lao động cần trang bị trong tương lai.

Và khi nhân loại đang biến chuyển không ngừng, giáo dục cũng cần cập nhật để giúp các em học sinh chủ động trước mọi thay đổi và góp phần thay đổi thế giới. Đây cũng chính là tầm nhìn của ILA từ năm 2020. Tổ chức giáo dục này đã hiện thực hóa tầm nhìn bằng việc xây dựng một nền tảng giáo dục giúp học sinh sẵn sàng cho tương lai, phù hợp với môi trường công việc hiện đại và phát triển giá trị của một công dân địa phương - toàn cầu. ILA nghiên cứu và triển khai các mô hình giáo dục mầm non song ngữ, Học viện Toán thông minh, hợp tác độc quyền cùng The Princeton Review mang đến chương trình luyện thi SAT hàng đầu thế giới. Không chỉ xuất sắc trong đào tạo Anh ngữ, ILA mang tinh hoa giáo dục Phần Lan đến với trẻ mầm non Việt Nam và giúp các em học sinh từ 4 - 10 tuổi yêu Toán và có trải nghiệm học Toán hoàn toàn khác biệt. Tất cả đã góp phần tạo nên hệ sinh thái giáo dục đồng bộ, giúp học sinh có sự khởi đầu thuận lợi và tạo nền móng vững chắc cho thành công trong tương lai.

Song song với việc mở rộng mô hình đào tạo, ILA cũng tập trung chú trọng nâng cao và đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy. Là đơn vị tiên phong đưa phương pháp tư duy thế kỷ 21 vào Việt Nam, Tổ chức này tiếp tục giới thiệu nền tảng Giáo dục thông minh 5.0 (Smart Education 5.0) giúp học sinh phát triển vượt trội 05 chỉ số thông minh: Trí tuệ (IQ), Cảm xúc (EQ), Sáng tạo (CQ), Xã hội (SQ) và Ngôn ngữ (LQ).

Tại cuộc thi hùng biện Speak Up 2020, học sinh ILA đã gây ấn tượng khi trở thành những nhà đầu tư tương lai. Với đề bài Nếu như nhận được khoản tài trợ 1 triệu đô từ Ngân hàng thế giới, bạn sẽ đầu tư vào đâu để thế giới tốt đẹp hơn, các thí sinh đã trình bày kế hoạch đa dạng và ấn tượng khi tập trung vào giáo dục, khoa học và y tế. Chỉ với 3 phút trên sân khấu nhưng các em đã chinh phục khán giả hoàn toàn với khả năng Tiếng Anh xuất sắc, kỹ năng thuyết trình, sự sáng tạo và thần thái tự tin. Đó chính chân dung của thế hệ lãnh đạo tương lai và là kết quả từ quá trình theo học tại ILA.

85% công việc của năm 2030 chưa xuất hiện ở thời điểm hiện tại, tương lai đang là bài toán mở và với những hành trang mà ILA chuẩn bị từ hôm nay, các em học sinh sẽ tự tin và chủ động nắm bắt những cơ hội và tạo ra những xoay chuyển lớn.