Giãn cách, 2 quận có số lượng học sinh đông nhất TP.HCM tuyển lớp 1, 6 thế nào?

Thay đổi hình thức tuyển sinh

Ngày 16.6, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục Q. Bình Tân (TP.HCM), cho hay Phòng Giáo dục đã xin ý kiến của UBND quận về hình thức tuyển sinh các lớp 1, lớp 6 và trẻ vào trường mầm non trong bối cảnh dịch Covid-19 tại địa bàn cũng như việc TP.HCM đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội.

Theo đó, phụ huynh học sinh sẽ chụp hình và gửi các giấy tờ như giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú, học bạ… cập nhật lên ứng dụng và các trường sẽ sử dụng phần mềm tuyển sinh để xác nhận học sinh trong tuyến. Dự kiến việc tuyển sinh sẽ bắt đầu thực hiện vào ngày 1.7.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục, số học sinh năm học 2021- 2022 là 126.336, tăng 8.795 học sinh. Trong đó mầm non tăng 3.633; tiểu học tăng 3.887 và THCS tăng 1.275 .

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Q. Bình Tân cho hay, có 4 phường hiện đang gặp khó khăn trong việc bố trí chỗ học do không đủ trường tiểu học và THCS như: phường Bình Trị Đông A, phường Bình Hưng Hòa A, phường Bình Trị Đông B, Phường Bình Hưng Hòa A, dân số đông nhưng chỉ có một trường THCS hiện đang trong tình trạng quá tải, học sinh lớp 5 ra trường cũng phải đi nơi khác, xa nhà hơn để học.

Các trường mầm non bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1.7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 20.7. Năm học mới Q. Bình Tân có 19/25 trường công lập tổ chức nhận trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi.

Riêng Trường mầm non Hương Sen thực hiện xây dựng mô hình trường tiên tiến, có khả năng tiếp nhận 180 học sinh. Theo Hội đồng tuyển sinh quận,v ới học sinh trong tuyến quy định, bao gồm học sinh cũ (nếu có nhu cầu học), thời gian phát và nhận hồ sơ từ ngày 1 đến ngày 9.7. Đối với học sinh ngoài tuyến, phạm vi tuyển sinh toàn quận, thời gian phát và nhận hồ sơ từ ngày 12 đến ngày 19.7

Các trường tiểu học bắt đầu tuyển sinh lớp 1 từ ngày 1 đến ngày 29.7

Trong đó, Trường tiểu học An Lạc 3 tuyển học sinh trong toàn quận, trong đó ưu tiên phường An Lạc A. Trường hợp trẻ của phường An Lạc A không có nhu cầu học tại trường tiểu học An Lạc 3 thì các em liên hệ các trường theo phân tuyến.

Các trường THCS tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn quận, không tổ chức thi tuyển, đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh trong độ tuổi quy định đang cư trú trên địa bàn.

Công tác tuyển sinh dự kiến thực hiện từ ngày 1.7 và được công bố kết quả đồng loạt vào giữa tháng 7.

Học sinh Trường tiểu học Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) trong giờ ra chơi Website nhà trường

Dời thời gian tuyển sinh

Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bình Chánh, cho hay dù kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp theo quy định sẽ thực hiện từ ngày 15.6 tuy nhiên do diễn biến dịch Covid-19, đồng thời TP.HCM đang thực hiễn lệnh giãn cách xã hội nên Phòng Giáo dục đã hướng dẫn các trường tạm dời đến đầu tháng 7 và tăng cường công tác tuyển sinh trực tuyến.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục thông tin, số học sinh mầm non năm nay lại giảm còn học sinh bậc tiểu học và THCS tăng nhưng không nhiều như những năm trước. Cụ thể bậc tiểu học tăng khoảng 992 học sinh, bậc THCS tăng 2.148 học sinh.

Ở bậc mầm non, các trường bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1.7, trong đó có các trường mầm non thực hiện mô hình trường tiên tiến là Hoa Phượng 1 và Hướng Dương 2.

Cũng từ ngày 1.7, các trường tiểu học thông báo thời gian tuyển sinh. Do 2 xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B có số học sinh chiếm 40% học sinh của huyện nên một số trường học không thể thực hiện học 2 buổi/ngày là: Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc 1, Vĩnh Lộc 2, Vĩnh lộc A, Vĩnh Lộc B, Huỳnh Văn Bánh, lại Hùng Cường, Trần Quốc Toản.

Còn ở bậc THCS, trong thời gian này, phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến qua phần mềm tuyển sinh lớp 6 để các trường xác nhận danh sách học sinh theo phân tuyến. Khi hết thời gian giãn cách, dự kiến từ ngày 1.7, các trường sẽ nhận hồ sơ, học bạ của học sinh.