Giáo viên, học sinh 'chế nhạc' tri ân người tuyến đầu chống dịch Covid-19 gây 'bão mạng'

Chỉ sau vài ngày đăng tải đến nay đã có hơn 50.000 lượt xem, đoạn MV dài hơn 3 phút của cô và trò Trường THPT FPT (Hà Nội) mang tên Hơn điều muốn nói đã làm lay động trái tim cộng đồng mạng.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, cô Lương Thị Trà My , giáo viên Trường THPT FPT, người viết lời MV, cho biết, chọn nhạc nền ca khúc Hơn cả yêu của Đức Phúc viết lại vì giai điệu và câu chữ trong bài rất hay và ý nghĩa. Bản thân cô Trà My cũng rất yêu thích Pop ballad vì đây là dòng nhạc có nhiều cảm xúc. Cô Trà My bộc bạch: “ Mình viết lời bài hát trong thời gian rất ngắn, tầm 10 phút vì lúc đó mình rất xúc động. Mình nghĩ rằng không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người chứng kiến hơn 2 tháng qua cả nước, đặc biệt là các cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19, đều có chung cảm xúc như vậy”