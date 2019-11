Giáo viên không được dạy thêm sai quy định

Ngày 1.11, sau các buổi họp về chuyên môn của bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo các công tác thực hiện đối với giáo viên, đối với các hoạt động trong nhà trường.

Theo đó, các trường phải tích cực rà soát, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia hoạt động trong nhà trường. Phối hợp với chính quyền đoàn thể, công an địa phương giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường, công tác phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

Chú trọng xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử, môi trường văn hóa an toàn trong trường học. Thực hiện nghiêm các quy định và tích cực phối hợp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử, ảnh hưởng xấu đến an toàn, sức khỏe, tâm lý của học sinh.

Sở yêu cầu các trường không xét hoàn thành nhiệm vụ công tác nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên không chấp hành đúng các quy định, tham gia tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc dạy thêm ngoài nhà trường tại các điểm dạy thêm chưa đăng ký, không thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư hoặc dạy thêm, học thêm học sinh của mình khi chưa có văn bản đồng ý của hiệu trưởng hoặc có vi phạm về dạy thêm, học thêm.

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực học sinh, tăng cường hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học, ứng dụng lý thuyết vào thực tế, tổ chức các tiết học ngoài nhà trường, gắn với thực tiễn. Đa dạng hóa hình thức đánh giá kết quả học tập, rà soát quy trình, đảm bảo công tác tổ chức kiểm tra nghiêm túc, chất lượng.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo phòng giáo dục chủ động tham mưu với UBND các quận huyện, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý giáo viên, thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động các cơ sở giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, dạy thêm học thêm, giáo dục kỹ năng sống… Từ đó kịp thời phát hiện, xứ lý, xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí đình chỉ, thu hồi giấy phép, ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn, quyền lợi của người học.