Giáo viên ‘siêu tiết kiệm' tặng món quà 23 tỉ đồng cho học sinh đặc biệt

Bà Via Cava cống hiến 45 năm cuộc đời của mình để giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong việc học (cần phải có sự giáo dục đặc biệt), trước khi về hưu vào năm 1990, theo CNN.

Bà Via Cava qua đời năm 2011, thọ 88 tuổi, và đến tháng 4.2018, học khu Dumont nhận được một món quà mà họ không ngờ tới: một chi phiếu tài sản của bà trị giá 1 triệu USD.

Bà Via Cava, không có con, đã tích lũy được số tài sản nói trên nhờ siêu tiết kiệm. Ông Richard Jablonski, người bạn thân và cũng là người thực hiện di chúc của bà Via Cava, kể lại rằng dù cần thiết bị trợ thính cho mình, nhưng bà không mua. Ông Jablonski khẳng định bà Via Cava tiết kiệm tiền để dành cho học sinh cần giáo dục đặc biệt.