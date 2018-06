Giáo viên VAS, họ là ai?

Trong đó, nhiều giáo viên đã trở thành những gương mặt điển hình trong các hoạt động sáng tạo dạy và học ở cấp quốc gia, cấp thành phố.



Sáng tạo trong các hoạt động dạy - học

Tốt nghiệp trung học tại Huế, nữ sinh Trần Thị Phương Diệp thi đậu vào cả hai trường đại học Y và Sư phạm, nhưng với sự tư vấn của gia đình, Phương Diệp đã quyết định theo đuổi ngành Sư phạm Hóa. Sau 3 năm gia nhập VAS, cô giáo sinh năm 1989 đã lập kỷ lục với 4 giải thưởng lớn ở cấp quốc gia và thành phố. Năm học 2017-2018, cô đã giành giải Nhất cho phần thi “Bài giảng điện tử” tại cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng Công nghệ Thông tin do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, đồng thời giành giải Nhì cuộc thi cùng tên cấp Quốc gia do Microsoft tổ chức.

Ở cấp thành phố, cô Diệp còn nhận thêm hai giải thưởng khác gồm giải Ba cuộc thi “Thiết kế sáng tạo theo phương pháp STEM” do Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM tổ chức và giải Nhì cuộc thi "Clip STEM" do Thành Đoàn tổ chức. Tất cả những công trình nghiên cứu, sáng tạo của cô Diệp đều được đưa vào giảng dạy thực tế khiến cho những tiết Hóa học tại cơ sở Hoàng Văn Thụ VAS luôn đầy hứng thú và bổ ích. Cô chia sẻ: “Khi học sinh hào hứng, chủ động tham gia vào bài học, tôi được tiếp động lực để không ngừng tìm tòi, học hỏi các phương pháp dạy học mới để nâng cao chất lượng các tiết học”.



Đón đầu những phương pháp giảng dạy mới

Cùng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, các phương pháp và chương trình giáo dục trên thế giới cũng liên tục được cập nhật. STEM là một ví dụ, môn học trang bị cho học sinh kiến thức khoa học liên môn giúp các em có khả năng phân tích, tổng hợp, sáng tạo để vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Mặc dù môn học chỉ mới đưa vào thí điểm tại một số trường phổ thông trong năm nay, nhưng tại VAS, STEM đã được ứng dụng trong các bài giảng một cách sáng tạo và hiệu quả.

Thầy Phan Thành Luân và dự án STEM “Tay đua siêu hạng”

Dự án STEM “Tay đua siêu hạng” - vận dụng kiến thức Vật lý, Hóa học, Công nghệ, Toán học và Mỹ thuật để chế tạo xe chạy xa nhất bằng phản lực do khí CO2 đã mang về cho thầy Phan Thành Luân, giáo viên Vật lý và cô Phương Điệp giải Nhì cuộc thi "Clip mô phỏng STEM" do Thành Đoàn tổ chức. Trong khi đó, dự án “Axit và đời sống” của cô Trần Triều My, giáo viên Hóa học VAS cũng đã đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia trong cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp. Trong năm học 2017-2018, VAS có 20 giáo viên đoạt giải giáo viên dạy giỏi cấp quận, 10 giáo viên đoạt giải cấp thành phố và 3 giáo viên đoạt giải cấp quốc gia.