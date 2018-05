Giáo viên vi phạm quy chế tuyển dụng, bị khởi tố nhưng vẫn đứng lớp

Từ đầu năm 2018 đến nay, phụ huynh học sinh Trường THCS Tam Quang liên tục có ý kiến phản đối việc trường này bố trí ông Lương Anh Soang (45 tuổi) là giáo viên dạy thể chất sang giảng dạy môn ngữ văn. Theo đơn của các phụ huynh gửi tới Báo Thanh Niên, ông Soang đã gian dối hồ sơ tuyển dụng và không có bằng cấp theo quy định.

Tìm đến Trường THCS Tam Quang, phóng viên xác nhận ý kiến của phụ huynh là có cơ sở. Theo đó, trong hồ sơ cán bộ do Trường THCS Tam Quang quản lý, không có bằng tốt nghiệp của ông Soang mà chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp sư phạm của Trường cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Đem giấy chứng nhận kể trên đến Trường cao đẳng Sư phạm Thái Bình, phóng viên được Ban giám hiệu trường này cho biết, ông Soang học ban văn sử, khóa học 1991 - 1994, hệ mở rộng tại đây nhưng khi kết thúc khoá học vào năm 1994, do tổng điểm chưa đủ tốt nghiệp nên phải thi lại. Đến cuối năm 1996, ông Soang dự thi tốt nghiệp và được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp ngày 30.12.1996, trước khi được cấp bằng.

Đáng chú ý, ngày 30.12.1996, ông Soang được cấp giấy chứng nhận, song trong hồ sơ của ông Soang, từ ngày 11.10.1996, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Thái Bình (nay là Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình) đã phê duyệt danh sách, xác định ông Soang “đủ điều kiện” thi tuyển vào ngạch công chức giáo viên trung học.

Lạ hơn nữa, sau kỳ thi này, đến ngày 1.3.1997, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Thái Bình lúc đó là ông Đỗ Hướng Dương còn ký quyết định tuyển dụng ông Soang “vào cơ quan ngành giáo dục huyện Vũ Thư từ ngày 1.9.1994”. Như vậy, ông Soang đã trở thành công chức trước khi có giấy chứng nhận tốt nghiệp 2 năm và trước kỳ thi tuyển công chức gần 3 năm.

Cũng theo một số phụ huynh phản ánh, ông Soang còn vi phạm pháp luật nhưng không bị xử lý. Thông tin này được Công an huyện Vũ Thư xác nhận: ngày 16.4.2016, tại thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, ông Soang đã dùng dao đâm vào bụng và lưng một phụ nữ, gây thương tích 10%. Ngày 8.8.2016, Công an huyện Vũ Thư đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Soang về tội danh cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân bất ngờ có đơn bãi nại nên vụ án bị đình chỉ.

Theo Công an huyện Vũ Thư, ngày 8.10.2016, đơn vị này đã có thông báo về việc ông Lương Anh Soang vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Quang, ông Phạm Xuân Định xác nhận trong hồ sơ của nhà trường và của ông Lương Anh Soang là "không có tài liệu nào liên quan đến vụ việc này".

“Khó xử lý vì việc đã qua lâu rồi”

Theo ông Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Quang, toàn bộ sự việc bao gồm bằng cấp, tuyển dụng, vi phạm pháp luật của ông Soang đều xảy ra trước thời điểm ông Định về làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Quang (tháng 10.2016). “Khi phát hiện sự việc, tôi đã làm báo cáo gửi Phòng Giáo dục và UBND huyện Vũ Thư, đến nay đã gần 1 năm nhưng chưa thấy trên có xử lý gì”, ông Định nói.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Phú, Trưởng phòng Nội vụ huyện Vũ Thư, người được Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư giao trách nhiệm phát ngôn về vấn đề này, thì những khuất tất trong vấn đề bằng cấp, tuyển dụng đối với giáo viên Lương Anh Soang đều xảy ra ở Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, huyện Vũ Thư là đơn vị cấp dưới nên không thể kiểm tra được. Phòng Nội vụ và UBND huyện Vũ Thư chỉ biết làm báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. “Thời gian xảy ra sự việc này cũng quá lâu rồi, trải qua nhiều thay đổi nên rất khó xử lý”, ông Phú nói thêm.