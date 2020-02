Giáo viên xin nghỉ việc bị thu bằng gốc: 'Sẽ trả bằng nếu giáo viên bồi thường'

Như Thanh Niên ngày 15.2, đã thông tin, nhiều GV từng giảng dạy tại Trường mầm non Hoa Sữa (địa chỉ 152 Nguyễn Du, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã tố hiệu trưởng trường này thu bằng gốc và không trả lương cho họ khi họ xin nghỉ việc. Các GV này đi làm nhiều tháng cũng không được ký hợp đồng, không được đóng bảo hiểm nên không biết bấu víu vào đâu.

Ngoài lý giải việc thu bằng gốc và không trả lương là do... quy định riêng của nhà trường, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Phạm Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường còn cho biết sẽ trả lại bằng gốc cho các GV nếu GV bồi thường 1 tháng lương, vì khi GV nghỉ việc đã làm ảnh hưởng lớn đến nhà trường. “Họ đã làm sai, họ còn muốn to chuyện. Chắc họ muốn bỏ nghề. Mấy cô làm to chuyện thì không có trường nào dám nhận các cô ấy nữa đâu”, bà Hương nói.