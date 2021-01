Giúp người mất việc vì dịch Covid-19 học nghề miễn phí và tìm lại việc làm

Bà Phạm Việt Hà, Quản lý chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam, thông tin: “Chương trình này hỗ trợ cho các đối tượng là lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ 15 tuổi trở lên, người thất nghiệp cần được đào tào nghề để tìm việc, lao động đang bị giảm giờ làm và có nguy cơ bị mất việc làm do dịch… Chúng tôi hợp tác với 10 trường CĐ trên cả nước để xây dựng và tuyển sinh , đào tạo ở các nghề như điện công nghiệp, điện gia dụng, lắp đặt điện, cắt gọt kim lọai, hàn và gia cố thép, công nghệ ô tô, cơ điện tử, xử lý nước thải, cơ khí xây dựng, chế biến và an toàn thực phẩm.... Thời gian đào tạo từ 4-8 tuần”.