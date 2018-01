Hai hình thức này được áp dụng song song, bao gồm hình thức tuyển sinh trực tiếp và hình thức tuyển sinh trực tuyến. Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội khuyến khích phụ huynh học sinh áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến để đăng ký dự tuyển cho học sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019.

Trong trường hợp quá thời hạn tuyển sinh trực tuyến, hoặc vì lý do nào đó mà không thể áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh có thể đến trường nộp hồ sơ trực tiếp cho cán bộ tuyển sinh của nhà trường.

Như mọi năm, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội sẽ quy định thống nhất thời gian tổ chức tuyển sinh trực tuyến và thời gian tuyển sinh trực tiếp cho từng cấp học. Thời gian tuyển sinh theo từng hình thức cụ thể sẽ được công bố công khai vào khoảng cuối tháng 5.2018.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 bảo đảm các mục tiêu đề ra, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã yêu cầu chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phối hợp tham mưu với UBND phường, xã, thị trấn phân bổ các khu dân cư mới vào các địa bàn dân cư theo địa giới hành chính để phục vụ công tác phân tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý, tránh tình trạng quá tải cục bộ.

Ngoài ra, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các phòng giáo dục - đào tạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn; hướng dẫn và chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS tổ chức cho phụ huynh học sinh rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin học sinh lớp 9, lớp 5 và trẻ 5 tuổi năm học 2017-2018 vào hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

Toàn bộ dữ liệu của học sinh sẽ được hoàn thiện, cập nhật vào hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào trước ngày 31.1.2018.

Năm học 2017-2018, thống kê của Sở Giáo dục - Đào tạo cho thấy, đăng ký tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 bằng hình thức trực tuyến đã được đa số phụ huynh sử dụng, đạt tỷ lệ cao hơn hẳn so với lần đầu triển khai, đã có 12.077 trẻ 5 tuổi đăng ký tuyển sinh vào trường mầm non (chiếm 74,5%); 91.038 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 (chiếm 72,3%); 68.312 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 (chiếm 68,1%).

