Hà Nội: Máy tính khan hàng, phụ huynh 'sốt xình xịch'

Chị Thương chia sẻ: “Nhà tôi có một chiếc laptop (máy tính xách tay), trước chồng đi làm ở cơ quan nên ưu tiên cho con học. Thời gian này, chồng cũng phải làm việc tại nhà, con đành phải lấy Ipad ra học. Không hiểu do lỗi mạng hay do máy mà 2 mẹ con đánh vật cả buổi sáng, máy bị đơ, không thể vào học được. Bực mình tôi lên mạng tìm mua laptop đã qua sử dụng, nhưng nơi thì báo hết, nơi thì máy bận liên tục, nhắn tin mua hàng online không trả lời”.

Cũng giống như nhiều phụ huynh khác, chị Mai Thanh (ở Q.Cầu Giấy), hy vọng sau ngày 6.9, học sinh được đến trường, nhưng do Hà Nội tiếp tục giãn cách, các phụ huynh lại phải tốn thêm một khoản tiền mua máy tính. Thế nhưng, dù chị đặt hàng cách đây 1 tuần, đến nay máy vẫn chưa về.

“Tôi cứ nghĩ dịch bệnh tạm ổn, các con sớm được quay lại trường nên không tính phương án trang bị thêm máy tính. Giờ thì không thể nấn ná thêm nữa, bố mẹ cũng phải làm việc, con học bằng điện thoại hại mắt. Máy tính không phải hàng thiết yếu nên chỉ có thể mua hàng online. Hỏi mấy nơi loại mình ưng ý, vừa tầm tiền đều báo hết hàng, họ nói tầm 2 - 3 hôm có lô hàng mới về, nhưng nay cả tuần máy vẫn chưa thấy đâu, gọi thì họ bảo thông cảm, do phụ thuộc vào bên vận chuyển”.

Ghi nhận tại Hà Nội, từ cuối tháng 8, thị trường máy tính bắt đầu “sốt” và đến thời điểm bắt đầu năm học mới thì “cháy hàng”. Đặc biệt, những mẫu laptop giá tầm trung từ 10 - 15 triệu đồng đang khan hiếm. Một số sản phẩm thuộc phân khúc từ 15 - 20 triệu đồng được nhiều người lựa chọn như: HP Pavilion 15, Acer Aspire 7 A715, Lenovo Ideapad 5, Dell Inspiron N5410…

Tại hệ thống Thế giới di động và Điện máy xanh, trong những ngày đầu tháng 9, nhu cầu mua laptop của khách hàng tăng tới 200% so cùng kỳ năm ngoái. Theo đại diện hãng Acer, riêng tháng 8, nhu cầu tiêu thụ laptop tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến trong tháng 9 có thể tăng gấp 2 - 3 lần so với cùng kỳ.