Hài hước chuyện phụ huynh phải ngồi 'canh' mỗi khi con học trực tuyến

Chị Nguyễn Thanh Mai, có con học lớp 4 Trường tiểu học Bế Văn Đàn, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, kể lại: "Hằng ngày, mình vô group của lớp tải về máy tính bài học thầy gửi. Sau đó, in bài ra cho con làm. Vào các buổi sáng từ 8 giờ, con sẽ ngồi vào bàn học để nghe các clip bài giảng. Sáng nay, mình thấy con đeo tai nghe nghiêm túc bên bàn học, tưởng con đang học bài tiếng Anh, ai dè cu cậu đang nghe nhạc Rap. Không chỉ vậy, nhiều lần mình bắt gặp con ngồi... lướt báo mạng, đọc tin tức về tình hình dịch Covid-19 để cập nhật nên mình phải ngồi canh miết. Hồi trước đi học trên trường thì vợ chồng mình rất hạn chế cho con ngồi máy tính. Nay do phải học trực tuyến nên nghiễm nhiên con có lý do để 'ôm' máy suốt ngày. Không ngồi 'canh' là thế nào cũng nghe nhạc hoặc lên mạng đọc đủ thứ".