Hàng trăm sinh viên được hỗ trợ học phí và ở miễn phí tại KTX Cỏ May

Cô Nguyễn Thị Nhung, Trưởng ban quản lý KTX Cỏ May, chia sẻ: “Năm nay, KTX dự kiến tuyển 100 sinh viên vào lưu trú. Tuy nhiên, bà Nguyễn Ngọc Oanh, vợ của ông Phạm Văn Bên, chủ doanh nhân tư nhân Cỏ May là người sáng lập ra KTX, nhận thấy nhiều sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, cha mẹ bị bệnh tật, bán vé số, mua ve chai... Bên cạnh đó, sinh viên quê ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị… bị ảnh hưởng bão, lũ gia đình bị thiệt hại nặng nề nên bà đã quyết định tăng số lượng lên đến 116 sinh viên”.

Sinh viên lưu trú tại KTX Cỏ May được hỗ trợ học phí mỗi kỳ và tiền ăn hàng tuần. Không những vậy, sinh viên còn được hỗ trợ học ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu đầu ra của nhà trường. Khi lưu trú tại KTX, sinh viên còn được học tập và rèn luyện các kỹ năng mềm, thể chất.

Vào TP.HCM học, Nguyễn Văn Khánh, sinh viên năm nhất Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, quê Quảng Trị, xúc động: “Ở quê mình đang bị lụt, đồ đạc của gia đình ngập trong biển nước, hoa màu bị ngập úng. Mẹ và bà cùng các chị đang ở nhà chống chọi với lũ lụt”. Khánh cho biết thêm, mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc được vào KTX Cỏ May. Mình sẽ không phải áp lực về chi phí học tập cũng như việc đi lại. Học bổng KTX Cỏ May đã viết tiếp ước mơ cho mình đến giảng đường học tập