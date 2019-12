Nghi vấn ca sĩ Văn Mai Hương lộ những đoạn video riêng tư tại nhà do lỗ hổng an toàn camera an ninh chỉ là một trong những biểu hiện của việc công nghệ ngày càng can thiệp quá sâu vào đời sống hằng ngày của con người.