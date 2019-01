Học bổng chính phủ New Zealand dành riêng cho học sinh Việt Nam

Học bổng có tên gọi New Zealand Schools Scholarships (NZSS) là học bổng Chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho bậc trung học và Việt Nam hiện là nước duy nhất nhận học bổng này.

Chương trình được hỗ trợ bởi 36 trường trung học nhằm khuyến khích học sinh Việt Nam với mức học bổng lần lượt có giá trị từ 30% đến 100% học phí năm học đầu tiên.

Cụ thể, trong số 36 học bổng, có 11 học bổng He Tohu Awhero - Học bổng Hoài bão, với mức hỗ trợ 30% học phí năm đầu và 25 học bổng He Tohu Hiranga - Học bổng Xuất sắc, với mức hỗ trợ 50% học phí năm đầu. Đặc biệt, một học sinh xuất sắc trong số 25 học sinh nhận học bổng He Tohu Hiranga sẽ được hỗ trợ 100% học phí trong năm đầu.

Điều kiện ứng tuyển: Là học sinh đang theo học lớp 8, 9, 10 tại các trường THCS, THPT có kết quả GPA 8.5, IELTS 6.0 (hoặc PTE 50, hoặc TOEFL iBT 70) đối với học bổng He Tohu Hiranga và có kết quả GPA 8.0, IELTS 5.5 (hoặc PTE 42, hoặc TOEFL iBT 54) với học bổng He Tohu Awhero.

Ứng viên nộp đơn xin học bổng trên trang trực tuyến do ENZ quản lý, tại đây, học sinh được yêu cầu điền tất cả thông tin cần thiết (thông tin cá nhân, kết quả học tập và trình độ tiếng Anh, một video dài 1,5 phút nêu rõ lý do tại sao mình xứng đáng được chọn trao học bổng NZSS) và ghi rõ 3 trường nguyên vọng theo thứ tự ưu tiên.

Chương trình học bổng sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 1.3, thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng truy cập www.nzschoolscholarships.co.nz và www.studyinnewzealand.govt.nz

Cũng trong lễ công bố học bổng NZSS, Cơ quan Giáo dục New Zealand cũng tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Sở GD-ĐT TP.HCM nhằm thúc đẩy xây dựng hợp tác giáo dục giữa New Zealand và TP.HCM.

Theo bản ghi nhớ này, sẽ có nhiều chương trình hợp tác nhằm phát triển kỹ năng và kiến thức của học sinh sinh viên, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại thành phố, bên cạnh các chương trình trao đổi giữa các cơ sở giáo dục của New Zealand và TP.HCM.