Học sinh An Giang chiến thắng cuộc thi hùng biện tiếng Anh

Ba đội nhất, nhì, ba của cuộc thi nhận được cúp, kỷ niệm chương, giấy chứng nhận do Đại sứ quán Mỹ cấp và học bổng trực tuyến do Hệ thống Giáo dục Hocmai trợ trị giá 4.000.000 đồng dành cho mỗi thí sinh cùng vé mời tham dự hội thảo "Thought Leaders Conference 2020" do Đại sứ quán Mỹ tổ chức và “Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Mỹ - Việt Nam 2020” do Amcham Hanoi phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại Mỹ thực hiện. Hai đội thi còn lại nhận học bổng trực tuyến trị giá 4.000.000 đồng/suất cùng giấy chứng nhận do Đại sứ quán Mỹ cấp và quà lưu niệm của cuộc thi.