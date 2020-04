Học sinh Đồng Tháp, An Giang nô nức trong ngày đầu đi học lại

Ngày 27.4, học sinh lớp 9, 12 ở hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã đi học lại sau kỳ nghỉ dài để phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Sở GD-ĐT An Giang cho hay trong đợt này có hơn 27.000 học sinh lớp 9 và hơn 14.200 học sinh lớp 12 của tỉnh đi học lại. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, 100% điểm trường THCS và THPT tại An Giang đã huy động giáo viên, nhân viên tổ chức phun xịt hóa chất diệt khuẩn, tổng vệ sinh trường lớp, trang thiết bị phục vụ học tập trước ngày 27.4. Khi đến trường, tất cả học sinh đều được kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang.