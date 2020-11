Học sinh Hà Nội gấp hàng ngàn hạc giấy động viên các bạn vùng lũ miền Trung

Ngày 5.11 vừa qua, chương trình “Cùng học sinh miền Trung vượt lũ đến trường” do các phóng viên theo dõi, đưa tin về lĩnh vực giáo dục tại Hà Nội khởi xướng, với sự đồng hành của các cơ sở giáo dục như: Trường THCS Chu Văn An, Hệ thống Giáo dục Học Mãi cùng một số đơn vị, các nhà hảo tâm… đã quyên góp được tổng kinh phí gần 450 triệu đồng.

Học sinh làm thiệp, gấp hạc giấy và viết những lời động viên gửi các bạn học sinh miền Trung ẢNH C.V.A

Số tiền này đã được dành để mua các vật dụng thiết yếu tặng 3 trường ở H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Mầm non Gia Ninh, Tiểu học Hiền Ninh, THCS An Ninh) bị hư hại do ngập lụt kéo dài trong tháng 10 vừa qua, như: 100 bộ bàn ghế, máy tính, áo đồng phục mùa đông, chăn ấm cho hơn 400 học sinh mầm non và hàng trăm suất quà cho học sinh, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau trận lũ lịch sử…

Những tấm thiệp kỳ công của học sinh Hà Nội tự tay làm ẢNH TUỆ NGUYỄN

Ngoài ra, Hệ thống Giáo dục Học Mãi còn quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh sau lũ bằng cách trao tặng tủ thuốc với đầy đủ các loại thuốc và thiết bị y tế thiết yếu dành cho phòng y tế trường học.

Điều có ý nghĩa nhất không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những món quà vật chất, dù chúng đặc biệt cần thiết trong lúc này, mà còn là lan tỏa yêu thương, chia sẻ giữa các học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục ở vùng thuận lợi với vùng khó khăn. Học sinh Trường THCS Chu Văn An (Q.Tây Hồ, Hà Nội) dưới sự gợi ý của các thầy cô, đã gấp hàng ngàn con hạc giấy , tự tay vẽ, trang trí hàng trăm tấm thiệp, viết hàng trăm bức thư gửi tới các bạn, các em học sinh ở những trường học vùng lũ Quảng Bình mà đoàn sẽ tới, chỉ trong 2 tiết sinh hoạt ngoại khóa cuối tuần.

Cô giáo làm thơ động viên thầy trò vùng lũ ẢNH TUỆ NGUYỄN

Đào Quỳ Chi, học sinh lớp 7A3, viết trong tấm thiệp hình trái tim do em tự thiết kế: “Tớ biết nỗi mất mát, thiệt thòi cả về của cải, vật chất và thậm chí cả về người thân đã khiến các cậu rất vất vả rồi. Tớ viết những dòng này mong phần nào an ủi, xoa dịu nỗi đau trong lòng các cậu. Hãy cố lên, vì thế giới ngoài kia còn nhiều điều tươi đẹp lắm và bọn tớ sẽ luôn luôn bên cạnh các cậu. Cố lên!”

Không chỉ học sinh, cô Nguyễn Kim Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A9, cũng viết: “Hết mưa trời sẽ nắng. Giông bão rồi cũng tan. Với muôn vàn gian nan. Cùng vượt qua thử thách. Rồi tiếng cười khanh khách. Của trẻ thơ ùa về…”.

Những hình ảnh xúc động trong tấm thiệp của học sinh Hà Nội ẢNH TUỆ NGUYỄN

Thầy Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, chia sẻ với PV Thanh Niên: "Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng về quà tặng cho các trường để lên đường trao tặng, tôi vẫn cảm thấy có gì đó chưa thật trọn vẹn. Do vậy, chúng tôi đã nêu ý tưởng với các thầy cô và học sinh về việc để chính các em trực tiếp thể hiện tình cảm của mình với các bạn ở nơi khó khăn vì lũ lụt. Chúng tôi tin, đây sẽ là một bài học giá trị hơn bất cứ bài học nào trong sách vở mà các em sẽ cảm nhận được thông qua hoạt động trải nghiệm này”.

Thông điệp chung gửi đến thầy trò miền Trung: Hãy cố lên! ẢNH TUỆ NGUYỄN

“Sưởi ấm cho chúng tôi sau những ngày chìm ngập trong lũ”

Thầy trò ở những trường vùng lũ xúc động khi họ cảm nhận được rằng, những thứ mà thầy trò nhà trường nhận được không chỉ là những bộ bàn ghế, máy tính, sách vở… mà còn là những giá trị tinh thần vô cùng cần thiết trong lúc khó khăn này.

Cô Nguyễn Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường mầm non Gia Ninh, xúc động nói: “Học sinh và giáo viên của trường rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn , sau lũ lại càng khó khăn hơn. Có gia đình hầu như mất trắng, không còn lại gì. Do vậy, sự hỗ trợ nào cũng đều có giá trị quý giá về cả vật chất và tinh thần”…

Học sinh vùng lũ vừa xúc động vừa thích thú khi nhận được những tấm thiệp của học sinh Trường THCS Chu Văn An gửi tặng ẢNH TRUNG KIÊN

Thầy Từ Công Khánh, Hiệu trưởng Trường THCS An Ninh, chia sẻ: “Các cháu đã có bài học rất bổ ích về sự chia sẻ, yêu thương, của các thầy cô và các bạn học sinh ở Hà Nội. Tình cảm ấy đã sưởi ấm cho chúng tôi sau những ngày chìm ngập trong lũ ”…

Thầy Hiệu trưởng còn cho biết, nhiều học sinh của trường sau khi nhận được những lá thư, tấm thiệp đã rất muốn sẽ viết thư lại để cảm ơn, để kết bạn, để việc chia sẻ không chỉ dừng lại ở việc trao và nhận những món quà…

Những cánh hạc đã "bay về" với học sinh miền Trung ẢNH ĐÔNG HÀ

Còn cô Trịnh Diệu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (Q.Tây Hồ, Hà Nội), thì đáp lại: “Các con học sinh Chu Văn An sẽ rất vui khi được biết cảm nhận của các bạn Trường THCS An Ninh… Đây là một sự chia sẻ, là một câu chuyện ngoài sách vở cho các con về việc giúp đỡ người khác trong khó khăn. Các con nhận được sự hỗ trợ ngày hôm nay sau này cũng sẽ biết giúp đỡ người khác…”.

Đại diện Trường THCS Chu Văn An trao tặng 100 bộ bàn ghế mới cho Trường THCS An Ninh để thay thế số bị hư hỏng do ngập lụt vừa qua ẢNH TRUNG KIÊN

Đón nhận những món quà vật chất và tinh thần này, ông Võ Thái Hòa, Trưởng phòng GD-ĐT H.Quảng Ninh, chia sẻ: "Sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của các cá nhân, đơn vị thời gian qua là nguồn động viên to lớn, giúp thầy trò các trường học chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa để khắc phục khó khăn, tiếp tục ổn định việc dạy học".