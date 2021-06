Học sinh khối lớp nào được ưu tiên học 2 buổi/ngày ?

Theo đó, UBND Q.Phú Nhuận thực hiện kế hoạch huy động học sinh các lớp đầu cấp và các trường mầm non theo nguyên tắc phân tuyến tạo điều kiện cho học sinh đi học tại trường gần nơi cư trú nhất để giảm áo lực sĩ số và giao thông.

Q.Phú Nhuận đảm bảo 100% học sinh lớp 1, 2, 6, những khối lớp thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, được học 2 buổi/ngày.

Trong quá trình tuyển sinh, lãnh đạo Quận Phú Nhuận yêu cầu các trường đảm bảo thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Các trường mầm non bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1.7 công bố kết quả vào ngày 20.7.

Năm học 2021- 2022 có 2 trường tổ chức nhận trẻ từ 6 tháng tuổi là Mầm non Sơn Ca 10 và Mầm non Sơn Ca 15. Có 5 trường nhận trẻ từ 13 tháng tuổi là Mầm non Sơn Ca 4, Mầm non Sơn Ca 8, Mầm non Sơn Ca 10, Mầm non Sơn Ca 14, Mầm non Sơn Ca 15.

Quy định phân tuyến các trường mầm non như sau:

Các trường tiểu học tuyển sinh lớp 1 từ ngày 1.7 và công bố kết quả vào ngày 31.7 theo phân tuyến như sau:

Có 12 trường tiểu học thực hiện chương trình tăng cường tiếng Anh. Học sinh đăng ký học tự nguyện chương trình này.

Có 4 trường tiểu học tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp là Cao Bá Quát, Hồ Văn Huê, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Đình Chính; học sinh cũng đăng ký tự nguyện tham gia chương trình.

Các trường THCS nhận tất cả học sinh vào học lớp 6 đã hoàn thành bậc tiểu học và theo phân tuyến như sau:

Tất cả các trường THCS tại Q.Phú Nhuận đều tổ chức chương trình tăng cường tiếng Anh và tiếp nhận học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của các trường tiểu học Cao Bá Quát, Hồ Văn Huê, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Đình Chính, Chí Linh, Trung Nhất, Cổ Loa, Đông Ba, Phạm Ngọc Thạch, Lê Đình Chính.

Điều kiện tuyển sinh: Học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu ở tiểu học và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6.0 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ đạt trình độ A2 trở lên theo khung CEFR hoặc chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu hoặc cấp độ Quickmarch của PTE Young Learners đạt từ 3/5 sao trở lên hoặc là học sinh học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp tiểu học có điểm trung bình môn tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ 6.0 trở lên.

Có 2 trường tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp là Trần Huy Liệu và Ngô Tất Tố. Tham gia chương trình này, học sinh phải thỏa một trong các điều kiện sau: Chứng chỉ PTE cấp độ Quickmarch tối thiểu đạt 3/5 sao hoặc Chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc chứng chỉ TOEFL Primary Step 2 đạt 3/4 huy hiệu…