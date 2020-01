Học sinh lớp 2 làm phim hoạt hình với tò he

Tiếp xúc với nhóm tác giả của dự án, người viết phải ngỡ ngàng vì những em nhỏ mới 7 tuổi mà có thể tự lên ý tưởng, viết truyện, dàn dựng kịch bản, xây dựng nhân vật, dựng phim và truyền thông về dự án.

Khi người viết hỏi về những nhiệm vụ của từng em trong dự án thì càng ngạc nhiên hơn khi có em trả lời: “Con là nghệ nhân ạ”.

“Con hiểu văn hóa dân gian là gì không?”, người viết hỏi thì Giang trả lời: “Là những gì từ đời xưa mà ông bà ta đã phát minh ra”.

Trong vai một người đi tuyên truyền về dự án, cô bé Lê Quỳnh Chi nói với người viết: “Dự án xin chào, chúng tớ là tò he. Nhưng nếu cô không hiểu gì về tò he thì con sẽ giải thích cho cô hiểu. Con biết tò he làm từ gì và bột tò he làm từ đâu. Cô lấy bột gạo nếp và gạo tẻ trộn lại với nước lạnh và nấu lên cho tới khi nào thấy mềm thì sẽ lấy ra và đó là bột tò he mình có thể nặn. Các màu tò he được lấy từ thực phẩm vì thế tò he không ảnh hưởng đến môi trường. Không những thế, những đồ nặn từ tò he có thể chơi được từ 10 - 30 ngày, sau đó nó tự bể ra và phân hủy, chứ không giống các đồ chơi nhựa, mất rất lâu mới phân hủy được. Và dự án của tụi con là nặn những nhân vật bằng tò he và quay thành phim hoạt hình ”.