Học tiếng Anh bằng gameshow phòng chống bạo lực học đường

Theo đó, học sinh khối 8 và 9 Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10, TP.HCM) đã tham gia thực hiện tiết mục nhạc kịch “Read all about it” và “Look what you made me do” để gửi đi những thông điệp ý nghĩa với chủ đề Anti-Bullying Day - Ngày chống bắt nạt.

Vở nhạc kịch kể về một nữ sinh có hình thức không đẹp, bị bạn bè chê bai, xa lánh, thậm chí có những hành vi bạo lực… khiến em phải tìm đến cái chết. Đồng thời, các giáo viên trong tổ tiếng Anh đã biến hóa chuyên đề thành gameshow nhỏ để học sinh trả lời các câu hỏi về phòng chống bạo lực học đường.





Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, thông qua hình thức hỏi đáp, bộ phận tư vấn tâm lý đã truyền tải cho học sinh những thông tin cần thiết liên quan đến phòng chống bạo lực học đường: “Các em đến trường với niềm vui, khi gặp bạn hãy vẫy tay chào nhau, thân thiện với các bạn xung quanh. Hãy lên tiếng khi mình bị bạo hành hay biết bạn của mình bị bạo hành. Hãy nói với thầy cô, với ba mẹ, gọi điện đến tổng đài 111, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em…

Tham gia chuyên đề, học sinh tỏ ra rất hào hứng khi có thêm những thông tin cần thiết để “nói không với bạo lực học đường" cũng như được trau dồi thêm kiến thức tiếng Anh.

Thông qua chuyên đề Anti-Bullying Day, cùng các hoạt động lồng ghép kiến thức, Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, cho biết đây là sân chơi vào đầu tuần tạo sự hứng khởi, cũng như giúp các em có cơ hội luyện tập, trau dồi kiến thức tiếng Anh.