Hơn 100.000 trẻ em tại khu chế xuất, khu công nghiệp sẽ được chăm sóc

Dự án “ Giáo dục mầm non công bằng, hòa nhập: Vì một sự khởi đầu tốt đẹp hơn” do UNICEF Việt Nam thực hiện, nhằm thúc đẩy các dịch vụ giáo dục mầm non có chất lượng cho trẻ em dưới 5 tuổi, là con của công nhân di cư tại các khu chế xuất và khu công nghiệp ở Việt Nam.