Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp quận Tân Phú, TP.HCM

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, quận Tân Phú là một trong những quận có số lượng học sinh đông nhất TP.HCM. Do vậy số lượng học sinh học 2 buổi/ngày của quận này còn hạn chế. Được biết để đảm bảo chỗ học cho học sinh, vào năm học mới toàn quận có 4 trường tiểu học có 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Đó là các trường: Tân Sơn Nhì, Hồ Văn Cường, Âu Cơ, Tân Hương.

Việc phân bổ học sinh vào lớp 1 căn cứ theo nguyên tắc học sinh cư trú ở phường nào sẽ học tại trường đóng trên địa bàn phường đó hoặc trường ở phường lân cận do không đủ số chỗ học. Riêng Trường tiểu học Tân Sơn Nhì thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập, sẽ tuyển 50% học sinh lớp 1 do UBND phường lập danh sách gọi trẻ; 50% chỉ tiêu còn lại sẽ do trường tự tuyển sinh căn cứ theo hồ sơ phụ huynh đăng ký.

Ngày 29.6, UBND các phường sẽ gửi giấy gọi vào lớp 1 đến tất cả phụ huynh. Các trường tiểu học sẽ nhận hồ sơ nhập học lớp 1 từ 2.7 đến 31.7 theo từng giai đoạn.

Đối với tuyển sinh lớp 6, tất cả học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn quận Tân Phú sẽ được phân bổ vào trường THCS công lập. Từ ngày 9 đến 12.7, các trường THCS sẽ nhận hồ sơ nhập học lớp 6.

Học sinh đã hoàn thành chương trình tăng cường tiếng Anh bậc tiểu học và đạt trình độ theo quy định sẽ được phân bổ như sau: Trường THCS Trần Quang Khải nhận học sinh Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, Trường THCS Hùng Vương nhận học sinh Trường tiểu học Âu Cơ.

Năm học 2018-2019, quận Tân Phú có 2 trường tổ chức lớp tích hợp là Trường tiểu học Tân Sơn Nhì và Trường THCS Trần Quang Khải.

