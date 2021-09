Kết thúc điều chỉnh nguyện vọng: Dự đoán điểm chuẩn ĐH sẽ ra sao?

Đến thời điểm này, PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM vẫn đưa ra dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường không thay đổi nhiều so với năm 2020. Năm 2020, điểm chuẩn ngành cao nhất tại Trường ĐH Y dược TP.HCM là y khoa với 28,45 (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT) và 27,7 điểm (phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh). Ngành thấp nhất là y tế công cộng, 19 điểm.

Trong khi đó, PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cũng dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng khác nhau tuỳ ngành và chương trình so với năm ngoái. Trong đó, một số ngành năm ngoái có điểm chuẩn từ 23 - 25 thì năm nay sẽ không tăng nhiều. Ngành có mức điểm phân khúc thấp có thể không tăng hoặc tăng rất ít. Những ngành có điểm chuẩn tốp đầu khả năng tăng ít hoặc giữ nguyên do năm ngoái điểm chuẩn đã ở mức cao (ngành khoa học máy tính chương trình đại trà năm ngoái đã ở mức 28 điểm).

Tiến sĩ Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết năm 2020 trường có một ngành điểm chuẩn ở mức 27 điểm là robot và trí tuệ nhân tạo (chương trình nhân tài). Năm nay, điểm chuẩn ngành này có thể tăng 1 - 2 điểm so với điểm sàn (điểm sàn 26 điểm). Các ngành khác thuộc chương trình đào tạo nhân tài cùng lấy điểm sàn 26, thí sinh có điểm thi bằng mức điểm sàn này vẫn có khả năng trúng tuyển cao.

Cũng theo tiến sĩ Thưởng, những ngành có điểm sàn 24 (công nghệ thông tin, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử) điểm chuẩn có thể cao hơn điểm sàn 1 - 2 điểm. Trong đó, riêng 2 ngành công nghệ thông tin, logistics và quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn sẽ cao hơn các ngành còn lại.

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cũng dự đoán điểm trúng tuyển năm nay sẽ tăng hơn các điểm của năm ngoái từ 1 - 3 điểm, tuỳ theo ngành. Do điểm thi năm nay cao hơn, đặc biệt là tổ hợp có môn ngoại ngữ. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên các trường sợ không tổ chức thi tốt nghiệp THPT được nên đã điều chỉnh chỉ tiêu xét học bạ cao hơn, do đó chỉ tiêu cho dựa vào kết quả thi THPT bị ít lại. Tình hình dịch bệnh kéo dài không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới nên ảnh hưởng đến việc đi du học của thí sinh và thí sinh phải đăng ký học trong nước. Một phần nữa là do kỳ thi đánh giá năng lực của một số trường bị hoãn nên phải dựa vào kết quả thi THPT.