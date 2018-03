Khởi công thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại VN

Cây bút viết lên trời xanh



IEC Quảng Ngãi được xây dựng diện tích gần 10 ha, với tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, được quy hoạch và thiết kế bởi công ty thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới B+H Studio - Canada. IEC Quảng Ngãi chứa đựng các yếu tố tinh hoa về cơ sở vật chất, tiện ích học tập, sinh hoạt vui chơi đẳng cấp 5 sao gồm: khu trung tâm với không gian thông tầng tạo cảm xúc thẩm mỹ; tháp bút chì - “cây bút viết lên trời xanh” thể hiện của trí tuệ và thành đạt; nhà thi đấu đa năng hơn 6.000 m2 với phòng gym, roboccon, aerobic, võ; sân thi đấu trong nhà cho các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis, bóng bàn… và “phố thư viện - nhà sách” sẽ những điểm nhấn văn hóa của các cư dân trong TP”. Nơi đây có đầy đủ các cấp học từ mầm non đến tiến sĩ, bao gồm hệ chất lượng cao hội nhập quốc tế, hệ song ngữ và hệ quốc tế hoàn toàn.

Ảnh: Hiển Cừ' Thực hiện nghi thức khởi công IEC Quảng Ngãi

Với mật độ phủ xanh chiếm 2/3 diện tích, hãng quy hoạch và thiết kế của Canada đã hiện thực hóa triết lý giáo dục nhân bản của NHG bằng khái niệm đô thị mở dành cho giáo dục, theo các chuẩn mực quốc tế. IEC được ví như “hệ sinh thái giáo dục xanh” hoàn chỉnh với sân bóng, hồ bơi, đượng chạy bộ, công viên, vườn hoa, vườn rau… để các bạn học sinh dễ dàng tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại dựa trên trải nghiệm.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn NHG, chia sẻ: “IEC chính là tổ ấm, là khu rừng giáo dục cho các em học sinh, bởi khát khao của các em và vì một quãng đời tươi đẹp của các em. Hơn 10 năm qua, Tập đoàn NHG bền bỉ dồn toàn bộ tâm trí và đã hoàn thiện hệ thống giáo dục đầy đủ cấp học từ mầm non đến đại học, và luôn luôn quốc tế hóa các cấp học đó. Giờ đây, NHG hội tụ toàn bộ tinh hoa vào IEC- từ đây sẽ tung bay những cánh đại bàng tự do, vui khoẻ và toàn cầu hoá”. Đại diện NHG, ông Hoàng Quốc Việt cam kết đến ngày 5.5.2019 sẽ khánh thành IEC Quảng Ngãi và dự án IEC sẽ đem đến cho người học triết lý giáo dục khai phóng, giáo dục toàn diện, các em tựu thành được năng lực mạnh khỏe, tự tại và khôn ngoan, tung cách đại bàng trên bầu trời quốc tế.

Cụ thể, Trường mầm non SGA gồm 64 phòng học cho khoảng 1.300 học sinh, được thiết kế với tổ hợp 3 khối cánh thành hình chong chóng liên kết nhau tạo vòng sân chơi rộng bên trong như một tổ chim ôm lấy các chú chim non, vừa ấm áp vừa an toàn và đầy yêu thương. Trường iSchool có 101 phòng học, đáp ứng nơi học tập, vui chơi, nghỉ ngơi thoáng mát và an ninh cho khoảng 3.000 học sinh từ tiểu học đến THPT. Học sinh tốt nghiệp tại iSchool lấy tú tài VN và được trang bị đầy đủ tiếng Anh cũng như các kỹ năng sống, âm nhạc, thể thao… Trường song ngữ Học viện Anh quốc - UKA có 50 phòng học, đáp ứng cho hơn 1.200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Dưới sự bảo trợ của tổ chức giáo dục Cambridge và Hội đồng Anh, học sinh tốt nghiệp UKA có thể chuyển thẳng vào 60 trường danh tiếng trên thế giới. Trường SNA có 41 phòng học, với hơn 800 học sinh, cung cấp chương trình Mỹ, học sinh tốt nghiệp SNA có thể theo học các đại học Mỹ hoặc bất kỳ đại học nào trên thế giới.

Ảnh: Hiển Cừ Tập đoàn NHG huy động phương tiện ra quân thi công ngay sau lễ khởi công

Tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng nhấn mạnh: “Tôi thấy hiệu quả của mô hình này rất cao không chỉ trực tiếp theo như tính toán của dự án mà còn ở tính gián tiếp, bởi lẽ hằng năm, ở VN học sinh đi học ở nước ngoài ngày càng đông, với lượng ngoại tệ ra nước ngoài tính toán sơ bộ cũng phải vài tỉ USD. Do vậy, nếu mở rộng những mô hình như IEC sẽ hạn chế ngoại tệ chảy ra nước ngoài. Tập đoàn NHG việc triển khai tốt dự án IEC sẽ có tác dụng lan tỏa cực mạnh không chỉ ở Quảng Ngãi, ở miền Trung mà cả toàn quốc và khu vực”.