Kinh nghiệm làm bài thi lớp 10

Khoảng 10% HS thay đổi nguyện vọng Các trường THCS tại TP.HCM đã kết thúc thời gian nhận phiếu thay đổi nguyện vọng vào lớp 10. Qua thống kê, phần lớn hiệu trưởng các trường đều nhận xét, số HS thay đổi không nhiều, khoảng 10%, đặc biệt có trường con số này giảm xuống phân nửa so với năm 2017. Ông Trần Hữu Thắng, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3), thông tin lớp do giáo viên này chủ nhiệm có khoảng 15/50 HS thay đổi lựa chọn do không tự tin sau khi có kết quả kiểm tra học kỳ 2. Tương tự, với lý do như trên, ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Trần Côn (Q.Tân Phú), cho hay trường có 505 HS lớp 9 thì khoảng 60 HS đăng ký nguyện vọng mới. Ông Đặng Nguyễn Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Q.7), cũng cho biết trung bình mỗi lớp 9 có khoảng 5 HS thay đổi nguyện vọng. Chủ yếu những HS này chọn nguyện vọng 1 là những trường tốp trên ngoài quận như THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn (Q.3)… nhưng cảm thấy không tự tin nên hạ thấp nguyện vọng. Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1), cho hay năm nay số lượng HS thay đổi chỉ bằng 1/2 so với năm ngoái. Ông Khoa lý giải, do áp lực tuyển sinh lớp 10 năm nay cao hơn năm trước đồng thời Sở siết chặt việc chọn nguyện vọng xa nơi cư trú nên giáo viên tư vấn cẩn trọng. Còn phụ huynh và HS thì chọn nguyện vọng căn cứ vào thực lực chính xác nhất. Được biết, sau lần thay đổi này, Sở GD-ĐT sẽ không công bố số liệu đăng ký nguyện vọng, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 2 - 3.6.