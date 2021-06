Ký túc xá Bách Khoa đóng cửa cách ly vì 170 phòng có F2, F3

Lý do là theo thạc sĩ Phúc, tình hình tại Ký túc xá Bách Khoa trong thời điểm hiện tại khá đặc thù. Ngày 10.5, ký túc xá thực hiện chủ trương của ĐHQG TP.HCM về việc khuyến cáo sinh viên nội trú nên trở về địa phương khi chưa bùng phát dịch do nhà trường đã nghỉ học tập trung, chuyển sang học trực tuyến . Tuy nhiên, khác với SV năm 1, 2 học tại cơ sở Dĩ An và ở Ký túc xá ĐHQG TP.HCM , đặc thù sinh viên tại Ký túc xá Bách Khoa đa số là năm cuối. Bên cạnh việc học trực tuyến, sinh viên ở đây còn làm thí nghiệm nghiên cứu, làm đồ án, luận văn, thực tập doanh nghiệp… nên vẫn chọn ở lại ký túc xá. Tính đến thời điểm trước giãn cách toàn thành theo Chỉ thị 15, ký túc xá còn 1.500 SV ở lại và tham gia bầu cử.