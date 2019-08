Làm sao kiếm nhiều tiền nếu giỏi môn nghệ thuật mà dở toán, lý, ngoại ngữ...?

Bộ phim Dead Poets Society (tên tiếng Việt là Hội cổ thi nhân) kể về một giáo viên dạy tiếng Anh đã truyền cảm hứng cho học sinh thông qua việc dạy thơ ca. Thầy giáo này có câu nói rất đáng suy nghĩ về vai trò của nghệ thuật: “Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits, and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for” (tạm dịch: Y khoa, luật, thương mại, khoa học kỹ thuật, chúng đều là những nhu cầu cao cả và cần thiết để duy trì sự sống. Nhưng thơ ca, cái đẹp, sự lãng mạn, tình yêu, đó mới là những thứ khiến ta sống vì nó).