Lần đầu tiên, học sinh quốc tế đến Hà Nội 'tranh tài' toán học

Do số học sinh lớp 9 năm nay tăng cao cùng với việc Sở GD-ĐT TP.HCM siết chặt việc đăng ký nguyện vọng nên để chắc suất học trường công, học sinh cần cẩn trọng.

Chiều 26.3, UBND xã Thạnh Phước, H.Thạnh Hóa (Long An) cho biết công an xã đang quản lý số tiền 12 triệu đồng do một học sinh lớp 3 nhặt được, chờ chủ nhân đến nhận lại.