Lắp camera nhà bếp để đảm bảo an toàn thực phẩm

Tại Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM), mỗi khu vực tiếp phẩm, sơ chế, chế biến, phân chia đều gắn camera kết nối với hệ thống điều hành, giám sát của nhà trường . Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay lắp đặt camera trong bếp ăn là việc làm cần thiết. Người quản lý có thể giám sát các công việc khi không thể trực tiếp “coi ngó”. Các nhân viên trong nhà bếp cũng có ý thức trong các công đoạn để cùng hướng đến mục tiêu đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn cho HS.

Tương tự, ở các khu vực tiếp phẩm, sơ chế, phân chia thức ăn... của Trường mầm non Họa Mi 3 (Q.5) đã gắn camera từ khoảng 4 năm nay. Bà Trần Nguyễn Thảo Quyên, Hiệu phó nhà trường, cho rằng mục đích nhằm đảm bảo bộ phận cấp dưỡng thực hiện đúng quy trình bếp 1 chiều, thực hiện nghiêm túc khẩu phần dinh dưỡng cho từng HS. Đặc biệt, với bếp ăn có công suất lớn, gắn camera sẽ giúp các bộ phận liên quan cùng giám sát để đảm bảo an toàn cho chính nhân viên trong bếp và các thành viên khác trong nhà trường.

Từ nhiều năm nay bếp ăn Trường mầm non Royal (Q.7) gắn 10 camera ở từng khu vực từ khâu tiếp phẩm, sơ chế, rửa thực phẩm, thái, chế biến, chia phần, rửa chén… Tiến sĩ Trương Thị Việt Liên, cố vấn chuyên môn của Trường mầm non Royal, nói rằng camera không chỉ giúp nhà trường quản lý quy trình mà còn giám sát nhân viên thực hiện các công đoạn sao cho đảm bảo nguyên tắc về an toàn thực phẩm.